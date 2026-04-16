Málaga dispara un 36% sus viviendas proyectadas en el primer trimestre con una inversión de 450 millones

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha visado 3.195 viviendas en el primer trimestre, un 36% más que el año anterior, con una inversión prevista de 450 millones de euros. La mayoría de los nuevos proyectos se concentran en Málaga capital, con solo 140 viviendas de protección oficial visadas en toda la provincia. En el mismo periodo, se han finalizado 1.815 viviendas, un 48% más que el año anterior, aunque ninguna es de protección oficial. La decana de los arquitectos destaca la necesidad de aumentar la vivienda protegida y apostar por la rehabilitación para afrontar la crisis habitacional.

Hacen falta más viviendas en Málaga para atender la demanda existente y los promotores han pisado el acelerador, aunque todavía no al ritmo que realmente se necesitaría.

En el primer trimestre del año se han visado 3.195 viviendas en el Colegio de Arquitectos de Málaga. Es un 36% más que en el mismo periodo del año anterior y un tercio del total registrado en 2025. De hecho, es el mayor número en un trimestre desde la pandemia.

Málaga capital acapara el mayor número de visados. Los arquitectos han contabilizado un millar de nuevas viviendas libres y 140 de protección oficial.

Hay que indicar que son las únicas VPO registradas en toda la provincia en tres meses, aunque también hay que matizar que son únicamente las de promotores privados porque las VPO que puedan impulsar las administraciones públicas no necesitan ser visadas en el Colegio de Arquitectos.

El resto de visados están más repartidos, aunque en Estepona superan el medio millar y en Mijas están cerca de alcanzarlo.

En total, la inversión esperada es de unos 450 millones de euros. En cualquier caso, desde que se visa el proyecto, es decir, se muestra la intención de hacerlo, a que se realmente se haga la vivienda pueda pasar mucho tiempo.

Depende del interés y recursos del promotor, de los trámites burocráticos, de la realización de la obra en sí, de los ritmos de comercialización...

Hay más viviendas en proyecto, pero aún así es insuficiente para atender la demanda actual. Así lo ha indicado la decana de los arquitectos malagueños, Susana Gómez de Lara.

“Las cifras actuales siguen siendo insuficientes para responder a la crisis habitacional, ya que los niveles de producción de vivienda plurifamiliar ni van destinado al sector menos favorecido de la población ni alcanzan a aliviar la presión sobre los precios, por lo que es imprescindible un impulso decidido a la vivienda protegida”, ha afirmado.

Viviendas terminadas y rehabilitación

Hay otros dos aspectos a destacar. Por una parte, las viviendas terminadas, es decir, viviendas que se visaron años atrás y que ya están listas para ser habitadas. En el primer trimestre se han finalizado 1.815 frente a las 1.223 del mismo periodo del año anterior, un 48% más. Ninguna es de VPO.

Y el otro es la rehabilitación. Gómez de Lara lo dice claro. "No se trata solo de construir más, sino de hacerlo mejor y de intervenir sobre lo existente con criterios de calidad, sostenibilidad y cohesión social”.

Susana Gómez de Lara.

En este sentido, la decana de los arquitectos malagueños subraya que hay que “apostar decididamente por la rehabilitación y la mejora de la ciudad ya construida forma parte de la respuesta al problema de la vivienda”.

Los datos, por ahora, son muy bajos. La mayoría son reformas parciales. Entre enero y marzo se hicieron 226 proyectos de rehabilitación en 532 viviendas. De esas reformas se han creado 110 inmuebles nuevos, de los que un tercio están en Málaga capital.