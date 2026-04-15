El Círculo Mercantil de Málaga organiza una ponencia sobre el papel del liderazgo en la transformación empresarial

Las claves

Las claves Generado con IA Eugenio Palomero, experto en liderazgo, ofrecerá una ponencia sobre transformación empresarial el 29 de abril en el Restaurante Antonio Martín, organizada por el Círculo Mercantil de Málaga. La conferencia abordará los retos del liderazgo en un entorno de cambio constante, como la digitalización, la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas. El evento incluirá un espacio de networking para socios e invitados, favoreciendo el intercambio de ideas y contactos profesionales. El Círculo Mercantil de Málaga, con más de 160 años de historia, refuerza su papel como foro de reflexión y dinamizador del tejido empresarial local.

El reconocido experto en liderazgo y transformación empresarial Eugenio Palomero será el protagonista de la próxima ponencia organizada por el Círculo Mercantil de Málaga, que tendrá lugar el próximo 29 de abril a las 19:00 horas en el Restaurante Antonio Martín.

El evento reunirá a socios e invitados en torno a una sesión de alto nivel centrada en los retos actuales del liderazgo en un entorno de cambio constante. Tras la conferencia, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de networking acompañado de una copa de vino, favoreciendo el intercambio de ideas, proyectos y contactos profesionales.

Palomero ofrecerá la ponencia “Transformación de la sociedad y de la empresa: el papel del liderazgo”. Fundador y presidente de Itineribus, cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a organizaciones de primer nivel, incluyendo grandes corporaciones del IBEX 35, así como empresas familiares y medianas compañías en España y Latinoamérica. Su trayectoria profesional se ha centrado en la implantación de estrategias comerciales, el desarrollo organizativo y el fortalecimiento del liderazgo en equipos directivos.

Además de su labor como consultor, es profesor en el Instituto de Empresa Business School y un destacado divulgador en el ámbito del management empresarial. Autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro LiderARTE, su enfoque combina una sólida base académica —con formación en instituciones como ESADE— con una amplia experiencia práctica en entornos empresariales complejos y cambiantes.

Una reflexión sobre el liderazgo en tiempos de transformación

La conferencia, titulada “Transformación de la sociedad y de la empresa: el papel del liderazgo”, propone una reflexión profunda sobre los retos a los que se enfrentan las organizaciones en un contexto global marcado por la incertidumbre, la aceleración del cambio, la irrupción de la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas.

En este escenario, donde el modelo tradicional de gestión —el denominado business as usual— ha dejado de ser suficiente, la sesión abordará la necesidad de que las empresas evolucionen hacia estructuras más flexibles, innovadoras y orientadas al cliente. La charla analizará cómo generar resultados sostenibles a través de la digitalización, la eficiencia y la adaptación continua.

No obstante, el eje central de la ponencia será el papel del liderazgo como verdadero motor de la transformación. Más allá de la estrategia, el cambio organizativo depende de la capacidad de los líderes para movilizar a las personas, alinear equipos y convertir la visión en acción. En este sentido, se profundizará en las competencias, mentalidades y comportamientos necesarios para impulsar equipos comprometidos, resilientes y orientados a resultados.

Entre los temas que se tratarán destacan el nuevo contexto de transformación, el liderazgo en entornos de cambio, la conexión entre estrategia y ejecución, y el papel del talento como elemento clave en los procesos de evolución empresarial.

Una institución histórica al servicio del desarrollo de Málaga

Fundado en 1862, el Círculo Mercantil de Málaga es una de las instituciones empresariales más emblemáticas de la ciudad, con más de 160 años de historia como punto de encuentro para empresarios, profesionales y representantes de la sociedad civil.

Desde sus orígenes, el Círculo ha contribuido activamente al desarrollo socioeconómico de Málaga, promoviendo espacios de reflexión, debate e impulso de iniciativas estratégicas. Inspirado en modelos europeos de asociación empresarial, ha sabido adaptarse a las distintas etapas históricas manteniendo su esencia como foro independiente.

En la actualidad, la entidad continúa reforzando su papel como agente dinamizador del tejido empresarial malagueño, apostando por el análisis de los grandes retos económicos y sociales y por la generación de propuestas de futuro. Actualmente está presidida por Álvaro Cruces, quien lidera esta nueva etapa orientada a consolidar el papel del Círculo como referente en el progreso sostenible de la ciudad.