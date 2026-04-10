64 Software Train, una startup malagueña de videojuegos que crece a pulmón y está abriendo mercado en África

Las claves nuevo Generado con IA 64 Software Train es una startup malagueña fundada en 2024, dedicada al desarrollo de software a medida, realidad virtual, inteligencia artificial y videojuegos. La empresa nació con la idea de ofrecer soluciones tecnológicas personalizadas y dar oportunidades reales al talento joven, incorporando alumnos en prácticas a su plantilla. Su crecimiento se ha financiado únicamente con recursos propios y reinversión de beneficios, sin inversores externos ni subvenciones públicas. 64 Software Train ya ha comenzado su expansión internacional con actividad en Kenia y Senegal, y busca consolidarse trabajando con grandes tecnológicas como Accenture, NTT Data, Vodafone e Indra.

La startup 64 Software Train nació en 2024 en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, impulsada por cuatro socios con perfiles técnicos y de negocio. Sus fundadores son José María Martín, Juanjo Ruiz, Alejandro Ruiz y Nacho Acedo.

La compañía se dedica al desarrollo de software a medida, proyectos de realidad virtual, inteligencia artificial y creación de videojuegos. Cuenta con un estudio propio desde el que prepara dos títulos que llegarán al mercado este verano, reforzando su apuesta creativa.

Los socios explican a EL ESPAÑOL de Málaga que decidieron crear la empresa al detectar que "muchas empresas requieren soluciones tecnológicas personalizadas, pero no siempre encuentran equipos cercanos, ágiles y con capacidad de adaptación real".

También señalan que querían "construir un proyecto con impacto, donde el talento joven tuviera oportunidades reales. Por eso, mantenemos un fuerte compromiso con la formación práctica, incorporando de forma constante alumnos en prácticas, algunos de los cuales ya forman parte de nuestra plantilla".

Su crecimiento, según indican, se ha financiado exclusivamente con recursos propios y reinversión de beneficios, sin entrada de inversores ni subvenciones públicas. Esa independencia financiera les permite tomar decisiones estratégicas a largo plazo sin condicionantes externos, subrayan desde la compañía.

Aunque su base está en Málaga, la startup ya ha dado sus primeros pasos en el exterior, con actividad en Kenia y Senegal. Esas operaciones marcan el inicio de una expansión internacional que pretende reforzar especialmente su presencia en el continente africano.

A corto plazo, 64 Software Train se marca como objetivo consolidar su ritmo de crecimiento, ampliar el equipo y seguir incrementando la facturación. Para ello se apoyará en sus distintas líneas de actividad: software a medida, realidad virtual y desarrollo de videojuegos.

Este año, la empresa considera prioritario afianzar su relación con grandes compañías tecnológicas como Accenture, NTT Data, Vodafone o Indra. Ya han comenzado a trabajar con algunas de ellas, que identifican como una palanca clave para acelerar su expansión en los próximos meses. Cuentan además con el apoyo de Málaga Startup Network.