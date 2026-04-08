La rentabilidad de la inversión en vivienda en Málaga se estanca y es bastante inferior a la media nacional

Las claves nuevo Generado con IA La rentabilidad de la inversión en vivienda en Málaga capital se ha estancado en el 5,2%, muy por debajo de la media nacional del 6,7%. El precio del metro cuadrado en Málaga capital ha subido un 12% en un año, alcanzando los 3.720 euros, lo que limita la rentabilidad para los inversores. El alquiler medio en Málaga capital es de 16,2 euros por metro cuadrado, es decir, 1.620 euros al mes por un piso de 100 metros. Las oficinas y locales comerciales presentan mayor rentabilidad en Málaga (7,8%) que las viviendas, aunque siguen por debajo de la media nacional en esos segmentos.

Si tiene pensado comprar una vivienda en Málaga capital para alquilarla posteriormente debe saber varias cosas. La primera es que sigue siendo rentable. La segunda es que esa rentabilidad se ha estancado. La tercera es que todo apunta a que la tendencia será a la baja.

La plataforma Idealista ha publicado su informe trimestral sobre rentabilidad de activos inmobiliarios en todas las capitales españolas.

En el caso de Málaga, la rentabilidad de la vivienda se ha quedado anclada en el 5,2% en el primer trimestre del año frente al 6,7% de media nacional.

Eso se debe al continuo aumento del precio de venta. Según los últimos datos de esta plataforma, el metro cuadrado de una vivienda en la capital malagueña en marzo asciende a 3.720 euros, un 12% más que un año atrás.

En las zonas Centro y Este supera incluso ampliamente los 4.000 euros por metro cuadrado y en otros distritos como el de Teatinos lo roza.

El propietario tiene que realizar fuertes inversiones y luego lo canaliza al alquiler, pidiendo las fortunas que se están pidiendo. La media en Málaga capital en marzo es de 16,2 euros por metro cuadrado, es decir, 1.620 euros al mes por un piso de 100 metros.

Se está estirando tanto el precio de venta como el de alquiler que la rentabilidad se ajusta, aunque eso no quiere decir que un 5,2% no sea una cifra más que aceptable para cualquier inversor. Sobre todo teniendo en cuenta que el bono a 10 años está en el 3,5% y que el dinero en una cuenta corriente no da nada.

El precio de la vivienda se ha disparado en toda España, pero hay diferencias notables entre unas ciudades y otras y eso se nota en la rentabilidad. En Madrid, por ejemplo, es del 4,7%; en San Sebastián del 3,5% o en Palma de Mallorca del 4,4%. Mercados que también están muy tensionados.

Si le da igual en qué activo inmobiliario invertir, los más rentables a día de hoy tanto en Málaga capital como en el conjunto de España son las oficinas y los locales comerciales.

La rentabilidad en el primer trimestre en ambos segmentos es del 7,8% en la capital malacitana. En cualquier caso, el precio de venta también es alto y esa rentabilidad está alejada de la media española, que está en un 11% en oficinas y en un 9,9% en locales.

Otra opción mucho más sencilla son los garajes, aunque la rentabilidad empieza a estar por los suelos debido también al aumento de precios. En estos momentos apenas está en un 3,4% en Málaga -por debajo del bono a 10 años público-.

Han tenido un gran descenso ya que a finales del 2025 la rentabilidad en los garajes era del 5%. De hecho, Málaga está entre las ciudades con los garajes menos rentables de España.