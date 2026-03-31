Más de 7.100 solicitudes para las primeras 62 viviendas de alquiler asequible de Lagoom Living en Málaga

Imagen de la promoción en el sector Universidad de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Lagoom Living ha recibido 7.103 solicitudes para 62 viviendas de alquiler asequible en el Distrito Universidad de Málaga en solo 15 días. Estas 62 viviendas forman parte de un proyecto mayor de 530 unidades, considerado uno de los desarrollos de alquiler protegido más importantes de España. La compañía abrirá próximamente una segunda fase con alrededor de 100 viviendas adicionales debido a la alta demanda. El proyecto cuenta con colaboración público-privada y financiación de fondos europeos, buscando combinar innovación, asequibilidad y sostenibilidad en Málaga.

Lagoom Living ha cerrado el plazo de inscripciones para las primeras 62 viviendas de la parcela R3 en Distrito Universidad con 7.103 solicitudes registradas en solo quince días. La promotora destaca que esta respuesta masiva confirma el interés por el alquiler asequible en Málaga.

La compañía subraya que la elevada demanda evidencia la necesidad de seguir ampliando la oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler en la ciudad. Estas 62 unidades se integran en un proyecto de 530 viviendas, considerado uno de los desarrollos más significativos de España en este segmento.

Tras la finalización del periodo de inscripción, Lagoom Living publica este martes a partir de las 14.00 horas el listado provisional de personas inscritas en su página web. El plazo de alegaciones permanecerá abierto hasta el 9 de abril, inclusive, antes de la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos.

A la vista del éxito de esta primera convocatoria, la empresa trabaja ya en una segunda fase que incluirá en torno a un centenar de nuevas viviendas dentro del mismo desarrollo.

Distrito Universidad es un proyecto impulsado mediante la colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Cuenta con financiación del Instituto de Crédito Oficial a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con fondos Next Generation de la Unión Europea.

Según Lagoom Living, este esquema de cooperación público-privada permite avanzar hacia un modelo residencial que combine innovación, asequibilidad y sostenibilidad, consolidando a Málaga como una de las ciudades más avanzadas en desarrollo de vivienda asequible en España.