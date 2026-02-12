El alquiler mensual de una vivienda en Málaga es 400 euros más caro del precio razonable

Las claves nuevo Generado con IA El alquiler medio de una vivienda de dos habitaciones en Málaga capital es de 1.245 euros, 400 euros más caro que el precio razonable estimado en 845 euros según los salarios medios. Solo el 9% de los pisos de dos habitaciones en Málaga son económicamente accesibles para una familia con ingresos medios, el porcentaje más bajo de España. El precio del alquiler supera el nivel considerado asequible en la mayoría de capitales, aunque en Málaga la diferencia es especialmente alta; en ciudades como Barcelona y Madrid la brecha es aún mayor. En otras capitales andaluzas, como Jaén, el precio real del alquiler está por debajo del precio razonable, mostrando una situación más favorable para las familias.

Alquilar una vivienda en Málaga capital sale por un ojo de la cara. Lo comprueba todo aquel que quiere hacerlo y lo ratifican las estadísticas.

Hay numerosos informes mensuales y la plataforma Idealista ha publicado este jueves uno que analiza cuál es el precio de mercado medio del alquiler de un piso de dos habitaciones en todas las capitales de España y cuál debería ser su precio razonable en función del salario medio de una familia y que este no rebase el 30%.

Málaga capital, como era de esperar, sale mal parada. El precio razonable, según este estudio, de un alquiler de una vivienda de dos habitaciones debería ser de 845 euros. El precio real es de 1.245 euros.

Se están pagando, de media, 400 euros más al mes que lo que realmente puede una familia normal.

Son caros, pero además es que apenas hay. Solo el 9% de los pisos de 2 habitaciones son económicamente aptos para una familia con ingresos medios en Málaga. Es el porcentaje más bajo del país.

El precio real está por encima del precio razonable, de media, en todo el país. 283 euros por encima para ser precisos.

Pero luego hay diferencias por capitales. En Barcelona, por ejemplo, están pagando 694 euros más al mes que lo que sería razonable. En Madrid 484 euros, en Palma de Mallorca 563, en Valencia 411 o en Alicante 287.

En otras capitales andaluzas la situación mejora bastante. En Sevilla el precio real está apenas 90 euros por encima del razonable. Pero en el resto es más bajo el precio real que el razonable, es decir, el alquiler está asequible para una familia.

En el caso de Jaén, por ejemplo, el precio razonable sería 878 euros y el precio real de mercado es de 599 euros. Quien pillara esa situación se pensará en Málaga.