Málaga anota un incremento moderado del paro en octubre con 985 nuevos desempleados: un 7% menos que en 2024

Fotografía de la entrada de la oficina de prestaciones del SEPE. Europa Press

Octubre marca el final de la temporada alta en el ámbito laboral, por lo que tiende a ser un mes en el que las cifras de paro aumentan en Málaga. Sin embargo, este 2025, esa subida ha sido moderada, con una tendencia positiva en comparación con el año anterior. Así lo recogen los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social este martes.

La cifra total de paro registrado en octubre se situó en 110.351 personas en la provincia de Málaga, lo que supone un aumento de 985 respecto al mes anterior, equivalente al 0,9%.

Sin embargo, el dato más relevante es la caída interanual de 9.555 personas en situación de desempleo, lo que representa una disminución del 7,97% en comparación con octubre de 2024.

Por sexo, el paro femenino sigue siendo predominante con 67.221 mujeres registradas frente a 43.130 hombres. El colectivo de menores de 25 años muestra un aumento mensual en el desempleo (+571 jóvenes, 6,98%) pero apenas varía respecto al año precedente, con una bajada del 1,92%.

El sector servicios continúa siendo el más afectado por el desempleo en Málaga, con 80.144 personas paradas, lo que concentra el 72,63% del total provincial.

Por su parte, la construcción suma 10.703 parados, la industria alcanza los 4.718 y la agricultura cierra el mes con 2.296 desempleados. El grupo de personas sin empleo anterior registra 12.490 parados en octubre.​

Por sectores, la agricultura refleja el mayor descenso porcentual de desempleo respecto a octubre de 2024, con una reducción del 13,19%. Le siguen la construcción (-10,44%) y la industria (-9,15%). El sector servicios, aunque concentra el grueso del paro, también desciende interanualmente (-7,28%).​

En cuanto a la contratación, durante el mes se formalizaron 54.308 contratos, un incremento del 2,42% mensual. Del total, 24.733 fueron indefinidos y 29.575 temporales. El acumulado anual señala 485.049 contratos en toda la provincia, con casi la mitad siendo indefinidos (47,22%).​

La afiliación a la Seguridad Social también apunta al dinamismo laboral, con 750.011 personas de alta en Málaga, lo que supone un ligero descenso mensual pero un robusto aumento anual del 3,42%.​

Según los datos de paro entre la población extranjera, asciende a 14.315 personas, con subidas mensuales y bajadas interanuales. El sector servicios aglutina a la mayoría de los extranjeros desempleados.

Datos andaluces

Andalucía ganó en el pasado mes de octubre un total de 29.544 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del 0,85% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.493.777 cotizantes.

La subida de la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales ha venido acompañada en Andalucía de una subida mensual del paro de un +0,42%, con 2.535 parados más y hasta los 602.262 desempleados.

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en octubre en Andalucía se ha caracterizado por un aumento en seis de las ocho provincias. Las excepciones son Cádiz con 5.180 menos, (-1,19%); y Málaga con 1.118 menos, (-0,15%).