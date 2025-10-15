Gateway Summit convertirá a Málaga en punto de encuentro internacional para startups e inversores

Málaga albergará el próximo 19 de noviembre en el Polo Nacional de Contenidos Digitales el primer Gateway Summit, un encuentro internacional destinado a impulsar la colaboración entre startups, inversores y corporaciones en el ámbito de la innovación tecnológica.

Con un diseño inspirado en la experiencia aeroportuaria, el evento propone una dinámica diferente a las ferias tradicionales, donde los proyectos “despegan” y las inversiones “aterrizan”.

El formato combina conferencias, competiciones y talleres de formación con espacios de networking gamificado.

Entre sus áreas destacadas figuran los Startup Gates, dedicados a sectores como inteligencia artificial y sostenibilidad, turismo y smart cities, videojuegos y deporte, además de deeptech, aeroespacial y proptech.

Gateway Summit se presenta como una iniciativa para fortalecer el papel de Málaga como uno de los principales hubs tecnológicos europeos, con más de 700 empresas instaladas y una facturación superior a los 4.000 millones de euros.

El encuentro cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga y diversas entidades del ecosistema emprendedor, entre ellas Arrabal Emprende, OnTech Innovation y Conector Startup Accelerator. EL ESPAÑOL de Málaga será media partner.

“Gateway Summit no es solo un evento, es una experiencia transformadora donde las ideas despegan y las inversiones aterrizan. Queremos situar a Málaga en el mapa global de la innovación y ofrecer a emprendedores e inversores un espacio vibrante para construir el futuro”, destacan los organizadores del evento.

Este acto será la antesala de un evento de mayor envergadura que se celebrará en Málaga en la primavera de 2026.