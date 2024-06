Bioparc Fuengirola inaugura su ampliación tras invertir 9 millones : hay una pirámide maya y acuarios amazónicos

El antiguo zoo de Fuengirola estaba decrépito y un grupo empresarial español llamado Rain Forest, liderado por José Maldonado, pidió reunirse en el año 1999 con el ayuntamiento para hacerles una proposición que cambiaría a la ciudad.

Se sentó con ellos Ana Mula, entonces concejala de Hacienda y Urbanismo y desde 2014 alcaldesa de la localidad. "Los atendí, abrí una carpeta que ponía Rain Forest, me prometieron que harían el mejor zoológico del mundo y al principio dudé porque no tenían un duro, pero lo han hecho". Así lo ha contado Mula este lunes en la inauguración de la ampliación de Bioparc Fuengirola, en la que Rain Forest ha invertido 9 millones de euros.

Bioparc Fuengirola abrió en 2001 y José Maldonado, presidente de la empresa, se ha emocionado en varias ocasiones al recordar cómo fueron los inicios, cómo Fuengirola apostó por ellos y en qué se ha llegado a convertir una instalación que el año pasado fue de las más visitadas de Andalucía con más de 300.000 usuarios de todas las edades.

Los propietarios y directivos de Rain Forest junto a Arturo Bernal, Francisco Salado y Ana Mula.

"No todo el mundo puede ir a África a ver elefantes, pero ningún niño ni adulto puede quedarse sin ver un animal en directo. Nosotros nos propusimos añadir belleza a los animales, eliminando barreras, cuidando el paisajismo, enseñando a la gente cómo hay que cuidar la naturaleza y defendiendo el bienestar animal", ha subrayado Maldonado.

El presidente de Rain Forest estaba muy emocionado, pero no desaprovechó la oportunidad para lanzar un dardo a las administraciones públicas. "Los españoles no tienen ni idea de zoos. Nos felicitan los extranjeros, los españoles no y eso es culpa de las administraciones", ha señalado.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, era el siguiente en intervenir y ha afirmado "tomar nota" de las reclamaciones de Maldonado. En su intervención ha destacado que la creación de Bioparc en Fuengirola "fue una apuesta valiente e inteligente" y ha puesto en valor el tipo de turismo que atrae, defensor del medio ambiente, la sostenibilidad y la cultura. En la misma línea ha estado Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

¿Qué se ha hecho en la ampliación?

Tras 23 años de continuas mejoras, este lunes se ha completado el ciclo y ha inaugurado su última ampliación sobre una superficie de 2.800 metros cuadrados en la que recrea los mares, costas y selvas de Centro y Sudamérica; un área temática que se inspira en la histórica primera circunnavegación del mundo realizada por Juan Sebastián Elcano y los hombres de la nao Victoria.

Hasta ahora los visitantes podían adentrarse en la biodiversidad de Madagascar, África ecuatorial, Sudeste asiático y las islas del Indo-Pacífico. Con las nuevas instalaciones se incorpora América.

Una de las nuevas zonas de Bioparc Fuengirola

"Se podrá disfrutar del que será uno de los mayores acuarios de arrecifes de corales de Europa, una exposición permanente sobre la primera vuelta al mundo y decenas de nuevas especies amenazadas, incluidas en la Lista Roja de la UICN", señalan desde Bioparc Fuengirola.

Al igual que hicieron los exploradores españoles, esta ampliación permite a los visitantes descubrir la rica biodiversidad de los arrecifes, ríos y selvas de Centro y Sudamérica, promoviendo una mayor conciencia y aprecio por su conservación. Este nuevo proyecto posibilita visitar Bioparc Fuengirola con tres miradas diferentes: a través de las selvas del mundo, bajo los ríos de estas mismas selvas y siguiendo las huellas del viaje infinito de Elcano y Magallanes.

Han creado arrecifes, salas de navegación, acuarios amazónicos, un gran aviario de catorce metros de alto y una pirámide maya a tamaño real

A la fauna y flora ya representada en el parque, se suma ahora la perteneciente a las zonas tropicales de Centro y Sudamérica, completando de esta forma una travesía por todas las selvas tropicales del mundo. Desde la profundidad del Amazonas hasta los densos bosques de El Congo.

Acuario cenote colapsado de Bioparc Fuengirola

El diseño de estos casi tres mil metros cuadrados, amplían la extensión completa del parque a 22.000 metros cuadrados y reproduce con precisión estos hábitats naturales, ofreciendo una experiencia inmersiva y educativa que conecta la Historia con la naturaleza en un recorrido por arrecifes, salas de navegación, un gabinete de curiosidades, acuarios amazónicos, una zona de coloridas bromelias y un gran aviario de catorce metros de alto en el que, a través de cenotes colapsados y un túnel de visión subacuática, el visitante llega a una pirámide maya a tamaño real.