Un malagueño crea Cober.io, una insurtech que asegura las compras a personas que teman ir al paro

Para el 56% de los españoles su mayor preocupación es perder su empleo y ese temor provoca que la mitad de esas personas no compren lo que quieren o necesitan. Un malagueño, Juanmi López, ha creado una startup llamada Cober.io, cuyo objetivo es eliminar esos miedos a la hora de adquirir un producto e incrementar las ventas del comercio electrónico y retail.

Es una insurtech (aseguradora tecnológica) a través de la cual el cliente paga una pequeña prima y, si pierde su puesto de trabajo en un plazo de 12 meses, se le reembolsa el importe del producto que haya adquirido. Para ello, el tique de la compra debe oscilar entre los 300 y los 4.000 euros.

"Con este sistema ayudamos a las empresas tanto de comercio electrónico como de retail a que aumenten la conversión, tique medio y satisfacción del cliente y además no tiene ningún coste para ellas", explica López a EL ESPAÑOL de Málaga.

Aunque la empresa es de reciente creación -empezaron a operar en 2022- tienen seis personas en plantilla, además de colaboradores externos, y su nombre ya suena con fuerza en el sector insurtech en Europa. De hecho, ha sido la única insurtech española que ha formado parte del programa global de Fintech/Insurtech de SIX Group en Zurich hasta diciembre del año pasado. En marzo la compañía de seguros Zurich la ha elegido como una de las siete finalistas en el Swiss Super Day de su Zurich Innovation Championship entre miles de empresas de este sector en el mundo. El mes pasado también fueron finalistas del VI Venture on the Road Málaga, organizado por SeedRocket, Banco Sabadell, Wayra y Google for startups.

A eso se le suma que en septiembre fueron seleccionados como speakers en ITC Las Vegas -el evento más importante en innovación de seguros e insurtech-, en octubre fue finalista de los Insury Awards en Austria y en noviembre fue nombrada Insurtech del mes en Europa por Eficiens y Astorya VC.

El origen de la empresa

Juanmi López es malagueño y se licenció en Económicas en la UMA, aunque acabó en el mundo de los seguros "de rebote". "Un amigo me dijo que donde realmente se ganaba dinero era haciendo Actuariales [estudio de modelos matemáticos y estadísticos aplicados al segmento de seguros], vi que en la UMA se podía estudiar y lo hice", comenta. Descubrió que le apasionaba este sector gracias a la mentorización de profesores como Rafael Moreno, presidente del Instituto de Actuarios Españoles.

Empezó a trabajar en el departamento actuarial de Seguros Meridiano haciendo modelos matemáticos relacionados con la mortalidad. "Me llamó la atención que había mucho por hacer porque en estos casos solo se tiene en cuenta la edad, el sexo y el código postal de la persona a asegurar, independientemente de cómo esté. Me interesaba la innovación y entré en esa área", relata.

López pasó a ser responsable de nuevos modelos de negocio de Grupo ASV, propietaria de Seguros Meridiano, cuya sede central estaba en Alicante. Allí aumentó su formación con personas como Andrés Torrubia, uno de los mayores expertos de inteligencia artificial en España.

ASV invirtió en una compañía llamada Coverwallet, fundada por el empresario valenciano Iñaki Berenguer y su sede estaba en Nueva York. "Esta empresa era del sector insurtech, era 2016, la primera ola de las insurtech, sobre todo en Estados Unidos y, como se dice coloquialmente, ahí me explotó la cabeza porque vi que todo lo que había soñado que se podía hacer en el mundo del seguro se estaba haciendo", indica López.

Tras su paso por ASV trabajó unos meses como director de operaciones para la empresa Monei, especializada en los pagos on line. "Vi que había una oportunidad clara en el aseguramiento de compras on line y en 2022 decidí crear mi propia empresa", cuenta el emprendedor malagueño.

Junto a su mujer, se planteó la posibilidad de instalar la empresa en Canadá, en Francia o en Málaga y finalmente se decantó por su provincia natal "por la calidad de vida y porque vi que realmente se estaban creando muchas oportunidades en Málaga".

Tienen una oficina en la incubadora de La Farola de Telefónica y muchos retos por delante. Los más próximos son acelerar su adopción por parte tanto de empresas de comercio electrónico como físicas y aumentar su estructura a base de talento, para lo que aspiran a conseguir 500.000 euros en rondas de financiación en el segundo semestre del año.

"Dicen que nadie es profeta en su tierra y es verdad que aquí somos más desconocidos que en Europa, pero vamos a intentarlo", señala animado López, quien añade: "Somos conscientes de que nacemos en tiempos difíciles. Pero dicen que los tiempos difíciles hacen a las personas más fuertes, y las compañías son las personas que forman parte de ellas".

