El pequeño pueblo que creará una torrija gigante de 15 metros: se repartirán gratis más de 400 porciones

Las claves nuevo Generado con IA Cuevas de San Marcos (Málaga) elaborará una torrija gigante de 15 metros el próximo 27 de marzo, coincidiendo con el Viernes de Dolores. La panadería Galancho será la encargada de preparar más de 400 porciones del tradicional postre, utilizando unos 75 panes, 52 litros de leche y azúcar, 15 docenas de huevos, 26 naranjas, 13 limones y 52 palos de canela. El evento se celebrará en el paseo Federico García Lorca desde las 17:00 y tendrá carácter solidario, destinando los beneficios a la protectora de animales El Arca de Cuevas. El reto supone superar la torrija de 10 metros realizada en 2025, incrementando su tamaño en un 50%.

La torrija es uno de los dulces más tradicionales de la Cuaresma y la Semana Santa en España. Elaborada a base de pan empapado en leche, huevo y azúcar, con canela y cítricos, esta receta humilde ha pasado de generación en generación hasta convertirse en uno de los postres más esperados de estas fechas.

En un pequeño pueblo de Málaga, Cuevas de San Marcos, este dulce típico ha dado un paso más allá y se ha convertido en protagonista de un reto gastronómico.

Este año la localidad volverá a elaborar una torrija gigante, que aspira a alcanzar los 15 metros de longitud. Tras el éxito logrado en 2025 con una torrija de 10 metros, la localidad ha decidido superarse y crecer un 50% en su nueva edición, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo, coincidiendo con el Viernes de Dolores.

La panadería Galancho será nuevamente la encargada de asumir este desafío culinario, elaborando una torrija de proporciones nunca antes intentadas. Para conseguirlo, el obrador tendrá que preparar más de 400 porciones del dulce típico de estas fechas, multiplicando la producción habitual que realizan en sus instalaciones de la plaza Luis de Armiñán.

Las cifras necesarias para esta gigantesca torrija reflejan la magnitud del reto: unos 75 panes, alrededor de 52 litros de leche y la misma cantidad de azúcar, además de unas 15 docenas de huevos.

A ello se sumarán 26 naranjas, 13 limones y 52 palos de canela, ingredientes que servirán para infusionar la leche y aportar el característico aroma de este postre tradicional.

Desde la panadería Galancho se muestran satisfechos de volver a participar en esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento. El gerente, Juan Antonio Morales, recuerda el buen ambiente vivido en 2025 y confía en que esta edición vuelva a ser un éxito. “Estuvo genial. A ver si este año sale igual”, añade.

El evento tendrá lugar en el paseo Federico García Lorca a partir de las 17:00 horas y, al igual que el pasado año, contará con un carácter solidario. Durante la jornada se instalará una barra cuyos beneficios se destinarán a la protectora de animales El Arca de Cuevas.

El concejal de Festejos y Participación Ciudadana, Julio Ríos, anima a todos a asistir y disfrutar de esta torrija gigante “riquísima” durante el Viernes de Dolores.