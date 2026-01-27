Este es el nuevo pueblo mágico de Málaga en 2026: tiene 1.000 habitantes y es conocido por sus vistas panorámicas

En lo alto de la Serranía de Ronda, rodeado de montañas y con vistas privilegiadas al Valle del Genal, se encuentra Gaucín, el nuevo Pueblo Mágico de Málaga en 2026. Con algo más de 1.000 habitantes, este municipio malagueño es un atractivo destino rural gracias a su combinación de paisaje, patrimonio histórico y una gastronomía que gana cada vez más protagonismo.

Conocido como el 'Balcón de la Serranía', Gaucín ofrece algunas de las panorámicas más espectaculares del interior de la provincia. Su casco urbano, de calles empinadas y casas blancas, conserva intacta la esencia de los pueblos andaluces.

Entre los principales lugares que visitar destaca el Castillo del Águila, una antigua fortaleza de origen islámico situada en el punto más alto del pueblo. Desde allí se obtienen vistas inmejorables de la Serranía de Ronda y el Valle del Genal.

Entre los edificios más representativos se encuentra la Iglesia de San Sebastián, construida en el siglo XVII, que destaca por su sobriedad y por formar parte del paisaje urbano tradicional del pueblo. Muy cerca se localizan varios miradores naturales, repartidos por distintos puntos del municipio, desde los que se pueden contemplar los bosques de castaños, el valle y las sierras que rodean la localidad.

Gaucín también cuenta con espacios culturales como el Museo Etnográfico, donde se recoge la historia y las tradiciones del municipio, y con referencias literarias y artísticas, ya que fue lugar de residencia y refugio para numerosos creadores atraídos por la luz y la tranquilidad del entorno.

Para los amantes de la naturaleza, el entorno de Gaucín es ideal para realizar rutas de senderismo por la Serranía de Ronda y el Valle del Genal, especialmente atractivas en otoño y primavera.

Gastronomía

A todo ello se suma una oferta gastronómica en auge, que se ha convertido en uno de los grandes reclamos del municipio. En pleno centro del pueblo se encuentra el restaurante Platero & Co, que ha sido reconocido por la Guía Michelin con el distintivo Bib Gourmand, reservado a establecimientos que destacan por su excelente relación calidad-precio.

Al frente del negocio, una pareja de origen holandés, Hellen Blott y Barry Smit. Según se explica en la guía, este establecimiento parte de una cocina internacional que apuesta por unas elaboraciones más contemporáneas, siempre en base al mejor producto local de temporada (castañas, cerezas, setas, queso de cabra, higos...).

Este establecimiento se sitúa en el corazón del pueblo, en calle Los Bancos, 9. Tal como explica la Guía Michelin, los restaurantes que ostentan la distinción Bib Gourmand ofrecen un menú con entrante, plato principal y postre a unos 35 euros.

Su terraza ofrece unas "fantásticas vistas" al Valle del Genal y a la Sierra de Grazalema. Platero & Co ha creado el concepto de 'Nueva Cocina Rústica', "donde todo se prepara en nuestros fogones, mezclando técnicas tradicionales y nuevas, usando productos de la tierra, bien presentados", aseguran.

La carta cambia semanalmente y está basada en la cocina internacional con un toque andaluz. Ofrece una gran variedad de productos estacionales de la Serranía, como sus quesos de cabra, setas silvestres, chacinas, vinos ecológicos, cerezas y castañas. Normalmente consiste en 6 entrantes, 6 platos principales y 4 postres caseros.