Abre el mercadillo gastronómico más famoso en un pueblo de Málaga: 50 empresas y 15.000 visitantes

En los meses de noviembre y diciembre, los mercadillos gastronómicos se convierten en uno de los planes preferidos para el fin de semana. En Málaga, hay algunos que tienen varias décadas de historia en los pequeños pueblos del interior. Es el caso de Campillos, que celebra su tradicional Feria del Jamón y productos derivados del cerdo en su XVII edición.

Este mercadillo tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en el Parque José María Hinojosa, de la localidad, y reunirá a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación.

Está declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y se trata de un evento en el que cada año se dan cita miles de visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de otros lugares de Andalucía.

Habrá una gran variedad de productos derivados del cerdo, elaborados de manera artesanal. El jamón volverá a ser el gran protagonista de la feria, aunque también tendrán presencia el salchichón, la morcilla, el queso, el aceite de oliva o productos ecológicos.

En las últimas ediciones, la Feria del Jamón ha logrado superar con creces la cifra de 15.000 visitantes, y como en ediciones anteriores, la Hermandad de La Pollinica será la encargada del servicio de barra durante todo el evento.

La feria no solo destaca por su carácter gastronómico, sino también por su variada programación cultural y de ocio. Cada año ofrece un amplio abanico de actividades dirigidas a todas las edades. En esta ocasión, las actividades se desarrollarán durante todo el fin de semana, comenzando el sábado 8 de noviembre, jornada previa a la inauguración oficial.

Ese día se celebrará un curso de iniciación al corte de jamón en el salón de exposiciones del Ayuntamiento, con un precio de 15 euros por persona y posibilidad de inscribirse hasta el 7 de noviembre en el Centro de Interpretación “Reserva Natural Lagunas de Campillos”.

También el sábado, a las 13:30 horas, tendrá lugar una cata de vinos organizada por Bodegas Carpe Diem en la explanada del Ayuntamiento, con un precio de 7 euros por persona y el mismo plazo de inscripción.

Ya por la noche, a las 21:00 horas, actuará el grupo campillero “La Taraská”, y a partir de las 23:00 horas, la música continuará con el DJ Josan Oliva, que amenizará la madrugada con su sesión en la explanada del Ayuntamiento.

El domingo 9 de noviembre se celebrará el día grande de la XVII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la inauguración oficial en el Parque José María Hinojosa. Desde esa misma hora y hasta las 15:00, los visitantes podrán recorrer el Centro de Interpretación “Reserva Natural Lagunas de Campillos”.

Feria del Jamón en Campillos. Turismo Campillos.

A partir de las 11:00 estará disponible un tren turístico que recorrerá diferentes puntos del municipio por un precio simbólico de 2 euros por persona. Durante la mañana, también se abrirán al público las Iglesias y Casas de Hermandad para que vecinos y visitantes puedan conocer el patrimonio local.

A lo largo del día, los más pequeños disfrutarán de una zona infantil instalada en el Parque José María Hinojosa, con actividades como pintacaras y globoflexia entre las 12:30 y las 17:30 horas.

Además, se pondrá en marcha un servicio de ludoteca en el salón de exposiciones del Ayuntamiento, con un coste de 3 euros por pase, dirigido a niños y niñas a partir de tres años. Este servicio se organizará en tres turnos: de 12:00 a 14:00, de 14:00 a 16:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

La música también será protagonista durante el domingo. A las 16:00 horas tendrá lugar la actuación de la Asociación Folclórica “Carmela Campos” en la explanada del Ayuntamiento.

A las 17:00 horas será el turno del grupo de música “Olivetti”, y a las 18:30 cerrará la jornada el DJ Raúl Lora, poniendo el broche final a un fin de semana lleno de actividades, sabor, tradición y ambiente festivo en Campillos.