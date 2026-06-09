Ibon Navarro se despide del Unicaja: el entrenador pone fin a esta etapa tras casi cinco temporadas y siete títulos

Las claves

Las claves Generado con IA Ibon Navarro se despide del Unicaja Baloncesto tras ejercer la cláusula de salida de su contrato, poniendo fin a cuatro temporadas y media en el club. Durante su etapa, Navarro se convirtió en el entrenador más laureado de la historia del Unicaja, logrando siete títulos, incluyendo dos Copas del Rey y dos BCL. El Unicaja fue campeón de la Fase Regular de la ACB 2023-24 bajo su dirección y Navarro deja el club como el técnico con más victorias (180 en 261 partidos). La única decepción de este ciclo fue no clasificar para los playoffs de la Liga Endesa esta temporada, aunque el club destaca que esto no empaña sus logros.

El Unicaja Baloncesto cierra un capítulo de su historia tras la decisión de Ibon Navarro de rescindir el contrato que le unía al equipo hasta la próxima temporada.

De esta manera, según han informado en un comunicado, el técnico ha ejercitado la cláusula de salida prevista en el contrato que le vinculaba al Club después de cuatro temporadas y media y de haber sido el entrenador más laureado de la historia con siete títulos.

Desde Unicaja Baloncesto agradecen al técnico vitoriano el trabajo realizado en estos últimos cinco años, "en los que su profesionalidad y dedicación han sido ejemplares para todos y cada uno de los que formamos parte del Club".

"A partir de hoy, en el que club y entrenador tomamos caminos diferentes, le deseamos toda la suerte tanto en su carrera como a nivel personal. Gracias Ibon por todo lo hecho en Málaga y el Unicaja, donde siempre te tendremos como uno más de nosotros", han señalado.

Trayectoria de Ibon en el Unicaja

Navarro llegó al Unicaja en febrero de 2022, completando media temporada tras la que el Club apostó por Ibon como conductor de un nuevo proyecto 2022-23 en el que se afrontó una profunda remodelación de la plantilla.

Ese trabajo puso las bases de uno de los mejores Unicaja de la historia e inicio de un ciclo en el que se consiguieron siete títulos: dos Copas del Rey, dos BCL, dos Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa ACB.

A partir de esa temporada, el Unicaja no faltó a su cita con la Copa del Rey ni con la Final Four de la BCL, y disputó tres semifinales seguidas de los Playoff de la Liga Endesa.

La única decepción de este ciclo fue la vivida esta temporada al quedar en novena posición de la Liga Endesa y no poder participar en las eliminatorias por el título liguero, un resultado que, según el Club, "no debe empañar nada de lo conseguido con Ibon Navarro al frente de nuestro banquillo".

Cabe señalar que Navarro, aparte de con los títulos que cuelgan del techo del Carpena, se va de Málaga con un récord en Liga Endesa. En la temporada 2023-24, el Unicaja fue campeón de la Fase Regular de la ACB, siendo además el mejor ataque y la mejor defensa de la competición, algo que no ha hecho nunca un equipo bajo el formato actual de liga regular única (1994-95).

En cuanto a las estadísticas como entrenador de nuestro Club, Ibon Navarro se marcha como el entrenador con más victorias en la historia del Unicaja, 180 partidos ganados en 261 encuentros dirigidos. Estos números le posicionan además como el entrenador con mejor porcentaje, habiendo ganado el 68,97% de los partidos que ha dirigido.