El Unicaja recibe una ayuda externa para estar en el playoff por el título

Hiopos Lleida vs. Surne Bilbao Basket de la jornada 30 de la Liga Endesa. acb Photo / Pol Puertas

Las claves

Las claves Generado con IA El Unicaja se mantiene en puestos de playoff tras la derrota del Surne Bilbao Basket en Lleida. Ambos equipos están igualados a 16 victorias, pero el Unicaja tiene una derrota menos y el desempate a su favor. El equipo malagueño afronta un calendario complicado con partidos ante San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Breogán, Joventut y Baskonia. El Surne Bilbao Basket deberá enfrentarse al Real Madrid, Valencia y La Laguna Tenerife en las próximas jornadas.

Un pequeño alivio para el Unicaja. El Surne Bilbao Basket tropezó este fin de semana en Lleida y el equipo cajista se mantiene en posiciones de playoff por el título.

Ambos equipos están igualados a 16 victorias. Bilbao tiene 14 derrotas y el Unicaja 13 a la espera de la disputa de la segunda parte del partido contra Asisa Joventut, que perdía de veinte puntos al descanso. Pero los números son favorables a los de Ibon Navarro en un empate entre ambos.

El 90-81 llegó como agua de mayo a la sede de Los Guindos, donde se viven días algo convulsos por la actuación cajista en la Final Four de la BCL con el lío Chris Duarte añadido.

El Unicaja tiene toda esta semana para limpiar la cabeza antes de visitar a San Pablo Burgos este jueves a partir de las 19:00 horas en un partido de la jornada 31.

Después tiene por delante la visita el domingo 17 a UCAM Murcia, segundo clasificado, recibir a Breogán, jugar la segunda parte contra el Joventut en Badalona el 26 de mayo, y cerrar la fase regular el 29 de mayo contra el Baskonia en el Buesa Arena. Un calendario complicado para los de Ibon Navarro, más viendo el momento que atraviesa el equipo.

Surne Bilbao Basket recibe este jueves al Real Madrid. Después viajará a Valencia. Primero y tercero respectivamente. Y después cerrará la temporada con La Laguna Tenerife en San Cristóbal. El conjunto canario está en la pelea por la sexta plaza.

Hasta ahí podría llegar el Unicaja matemáticamente, pero es una quimera pensarlo, porque además harían falta varias carambolas. Entre otras, remontar los veinte puntos de desventaja en la segunda parte que tiene que jugar en Badalona.