83-71 | El Unicaja no levanta cabeza en la ACB y pierde contra el colista en Granada

Olek Balcerowski durante el Covirán Granada vs. Unicaja de la ACB acb Photo / Álex Cámara

Las claves

Las claves Generado con IA El Unicaja suma su quinta derrota consecutiva en la ACB tras caer 83-71 ante el colista Covirán Granada. El equipo malagueño ofreció su peor imagen de la temporada, quedando muy lejos en el marcador desde el primer cuarto (24-9). Tyson Pérez fue el mejor del Unicaja con 11 puntos y 7 rebotes, aunque el equipo no pudo aprovechar la derrota de Surne Bilbao Basket. Ibon Navarro considera que es necesario tomar medidas ante la incapacidad del equipo para reaccionar y acercarse al playoff por el título.

El Unicaja continúa en caída libre en la ACB. Y el de Granada es el peor golpe de los recibidos en las cinco derrotas consecutivas en las que está inmerso. Incapaz de competir contra un Covirán desahuciado durante cuarenta minutos, deja la peor imagen del curso. El 24-9 del primer cuarto habla bien de la imagen cajista en el derbi andaluz en el que claudicó por 83-71.

Tyson Pérez, después de un siglo sin jugar, fue el MVP cajista con 13 de valoración, 11 puntos y 7 rebotes. Kendrick Perry con 12 puntos fue el máximo anotador de un Unicaja que no aprovecha la derrota de Surne Bilbao Basket para afianzarse en la octava posición.

Ahora son 15 victorias y 12 derrotas para el equipo de Ibon Navarro, que ha encallado de manera sorprendente en la ACB, da igual el rival al que se mida.

La Laguna Tenerife, FC Barcelona, Surne Bilbao, Valencia y Granada, rivales de todo pelaje, es la secuencia de derrotas domésticas del equipo malagueño.

El papelón en Granada se fue firmando desde el incio del choque, con un 24-9 al final del primer cuarto que fue una losa que enterró al Unicaja frente a un equipo que sólo había ganado tres partidos esta temporada.

Ese tanteo y el 44-26 en rebotes son cifras esclarecedoras del partido del equipo malagueño en el derbi andaluz.

El 17-22 del segundo cuarto fue el único atisbo de reacción malagueña en Granada, pero nada más lejos. Los locales vivieron por encima de los diez puntos de renta durante todo el partido ante la incapacidad del Unicaja de entrar al partido.

Ni una semana limpia de partidos para preparar esta jornada le ha servido a Ibon Navarro para enjaretar a los suyos, que tiran a la basura una oportunidad de oro para acercarse al playoff por el título de la ACB, que es otra de las obligaciones de este equipo.

Como dijo Ibon Navarro en la sala de prensa después del partido, hace falta "tomar alguna medida".

Ficha técnica:

83 - Covirán Granada (24+17+26+16): Costa (8), Kljajic (6), Valtonen (14), Bozic (15), Babatunde (2) -cinco inicial-, Rousselle (8), Pérez (12), Howard (10), Alibegovic (-) y Brimah (8).



71 - Unicaja (9+22+22+18): Perry (12), Audige (2), Barreiro (-), Pérez (11), Balcerowski (2) -cinco inicial-, Webb (11), Díaz (9), Cobbs (4), Sulejmanovic (6), Duarte (11), Rubit (-) y Tillie (3).



Árbitros: Jordi Aliaga, Alberto Baena y Cristóbal Sánchez. Excluyeron por faltas personales al local Rousselle (m.37) y los visitantes Perry (m.35) y Díaz (m.39).



Incidencias: Partido de la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.487 espectadores, trescientos de ellos aficionados visitantes.