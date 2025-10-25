95-79 | El Unicaja naufraga en Tenerife

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja Málaga fue superado por La Laguna Tenerife con un marcador de 95-79, en un partido donde los locales dominaron de principio a fin. La dupla de Marcelinho Huertas y Gio Shermadini brilló para Tenerife, que sigue invicto tras cuatro jornadas de la Liga Endesa. El Unicaja mostró poca intensidad defensiva y falló en el lanzamiento exterior, mientras que el Tenerife logró un buen equilibrio entre el juego interior y exterior.

El UnicajaMálaga tampoco pudo plantar cara a un La Laguna Tenerife en estado de gracia que le desarboló de principio a fin (95-79) de la mano de los incombustibles Marcelinho Huertas y Gio Shermadini y que sigue como líder invicto tras las primeras cuatro jornadas de la Liga Endesa.

Brillante partido del equipo de Txus Vidorreta ante un rival de altura que contaba con varias bajas, al que nada le salió y al que le faltó intensidad defensiva, la aportación de algunas de sus estrellas y, sobre todo, acierto en el lanzamiento exterior.

Enfrente, el Tenerife consiguió ese equilibrio que siempre se busca en un partido entre el juego interior y exterior y que te permite dominar el juego. Mención especial, de nuevo, para el veterano base brasileño Marcelinho Huertas que volvió a dar una clase magistral en la cancha (19 puntos y seis asistencias).

Los dos equipos salieron con mucho respeto, cuidando los detalles e intentando que con la defensa poder hacerse con el control del partido, pero poco a poco se fueron soltando y buscando posiciones para anotar. El Unicaja, que empezó mandando en el marcador logró asustar a los tinerfeños, tanto desde fuera, con tiro inicial de Kalinoski (0-3) como por dentro con Tyson Pérez (5-8, min.3).

Pero el Tenerife supo responder con acierto. Utilizó a Shermadini para cerrar la defensa y anotar desde fuera. Sastre, primero, y Doornekamp, a continuación dieron a su equipo las primeras diferencias (13-8, min.6). Una canasta de Scrubb hizo que el parcial del Tenerife ascendiese a 12-0 ante la parálisis ofensiva de los andaluces (17-8).

Quinteto nuevo en el equipo de Ibón Navarro para intentar mantener la intensidad defensiva y cambios también en el bando local, aunque sin resultados importantes y con un Tenerife que ya no permitiría que su rival se pusiera por delante. Webb III, desde fuera, y Balcerowski, por dentro recortaron distancia (24-22), pero tres acciones de Guerra en el inicio del segundo cuarto volvieron a poner a su equipo con ventaja (31-22).

El dominio local aumentó en el segundo cuarto. Buen trabajo defensivo y buena selección de tiros en ataque ante un Unicaja que quiso pero no pudo, con Chris Duarte negado ante el aro desde todas las posiciones. Un triple de Huertas (min.15) puso el 40-26 que logró controlar hasta el final del segundo cuarto.

El Unicaja Málaga, sin Kravish lesionado en un tobillo en la última jugada de la primera parte, intentó reconducir su juego a la salida de vestuarios, pero lo cierto es que no tuvo esa facilidad para anotar. Por el contrario, un triple de Sastre (52-36) y otro de Doornekamp (55-36) obligaron a Ibón Navarro a parar el partido con un tiempo muerto.

Insistió el equipo malagueño, que no quería irse de la Isla sin pelear hasta el final. Balcerowski, por un lado, Webb III y Barreiro, por otro encadenaron un parcial de 0-9 que acercó a su equipo a diez puntos (55-45, min.24).

Los tinerfeños pararon esa racha con rapidez. Un 2+1 de Huertas, dos tiros libres anotados por Scrubb y otros tantos de Shermadini y de nuevo una ventaja clara en el marcador a favor de los locales (62-45).

El Unicaja no sabía cómo poder darle un giro al choque y el Tenerife, bien por fuera y por dentro alcanzó los 21 puntos de diferencia (73-52) a un minuto del final del tercer cuarto.

Ya en la recta final del choque y pese a los intentos del conjunto malagueño por mejorar el marcador, el Tenerife supo jugar con mucha precisión y acierto con el marcador a favor y nunca permitió que su rival le hiciera peligrar la que a la postre fue su cuarta victoria consecutiva.

Ficha técnica

95 - La Laguna Tenerife (24+23+28+20). Huertas (19), Sastre (9), Giedriatis (6), Doornekamp (9), Shermadini (15) –inicial-, Fernández (8), Fitipaldo (5), Scrubb (10), Abromaitis (5), Alderete (-) y Guerra (9).

79 - Unicaja Málaga (20+16+19+24): Díaz (9), Kalinoski (8), Duarte (7), Kravish (2), Pérez (11) -inicial-, Balcerowski (18), Barreiro (9), Castañeda (3), Perry (2) y Webb III (10).

Árbitros: Peruga, Padrós y Ríos. Señalaron técnica al entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta (min.11). Eliminaron por faltas a Balcerowski (min.38) y Fitipaldo (min 40).

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 5.100 personas. El nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, asistió al partido.