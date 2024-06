Unicaja vs. UCAM Murcia | Una cita con la final y con la historia ACB Photo

El Unicaja de Málaga tiene una cita doble esta tarde noche en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. 11.000 personas serán testigos de ello. La primera, con la final de la ACB, con la que no cena desde hace diecisiete años. La otra, con la historia, puesto que ningún equipo ha sido de remontar un 0-2 adverso en las semifinales de la competición. Ambas, pasan por una victoria frente a UCAM Murcia, su pareja de baile en estas dos semanas tremendas de baloncesto.

El quinto partido de la serie se dilucida a partir de las 20:30 horas tras el 2-2 que ambos conjuntos se han trabajado durante cuatro encuentros donde se ha podido ver la desconocida cara de Mr Hyde del Unicaja primero, y la de Dr Jekyll después. El desnortado Unicaja de los dos primeros partidos del Carpena fue capaz de mudar su piel en Murcia para ser capaz de devolver la eliminatoria a Málaga, delante de su gente, donde ahora sí que no puede volver a fallar.

El de esta noche en el Carpena es un duelo a cara de perro en el que no hay carteles de favoritos. Primero, porque Murcia ha ganado los cuatro partidos de playoff que ha jugado como visitante. Segundo, porque Unicaja en esta serie de semifinales ha demostrado vulnerabilidad delante de su público, y esa supuesta ventaja le ha perjudicado a esta hora. Y tercero, porque los dos equipos han demostrado hacer un baloncesto de gran altura donde cualquiera es capaz de ganar al otro.

Hasta ahora, el duelo de la serie más desigual fue el tercer en Murcia gracias a la salida en tromba del Unicaja. El resto, aunque con dominios claros de los que se han llevado las victorias, han sido tres batallas con grandes momentos de baloncesto por parte de los dos equipos.

No parece que para esta noche cambie el guion de lo visto hasta ahora y no haya nada más importante que la pelea por el rebote. Unicaja tiene que intentar igualar a Murcia en una de sus especialidades si quiere tener opciones. Cuando no ha estado bien en este aspecto, ha sufrido muchísimo.

El Unicaja de este quinto partido será un equipo con la mente mucho más limpia tras las dos victorias en Murcia que han puesto el 2-2 en la eliminatoria. Además, ya ha aprendido a contrarrestar la defensa en zona de Sito Alonso y ha encontrado los caminos interiores en estos dos partidos.

Queda la duda de quién será el descarte de Ibon Navarro. Augusto Lima, afectado por un proceso vírico, no ha estado en ninguno de los partidos de Murcia. Tiene papeletas para no vestirse de corto. Hay que esperar para ver cómo es el estado de algunos cajistas como Will Thomas, tan sólo cinco minutos en pista en el cuarto partido.

Será un Unicaja sin mochila, como quería Ibon, con la fórmula aprendida y sobre aviso de lo que es capaz de hacerle el rival en su casa. Han pasado diecisiete años desde la última vez. Málaga no quiere esperar más. Es la hora del Unicaja.