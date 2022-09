Unicaja Málaga competirá en la Basketball Champions League tras imponerse ante los eslovacos (91-73)

Unicaja Málaga ha hecho sus deberes y se ha impuesto ante el Patrioti Levice en la final de la fase previa por 91 a 73. Los malagueños han estado todo el partido por delante en un partido en el que lo más cerca que han estado los eslovacos en el marcador ha sido cinco puntos. El conjunto de Ibon Navarro ya está dentro de la fase de grupos de la Basketball Champions League, formando parte del grupo G.

Unicaja Málaga ha comenzado el partido siendo muy superior tanto en ataque como en defensa, haciendo un parcial de 8-0 en los tres primeros minutos del partido. Ibon Navarro ha confiado en Kravish, Osetkowski, Kalinoski, Perry y Barreiro para el quinteto inicial, en el que ha habido un error, ya que ha sido Carter el que ha tenido que enfrentarse a los 19 primeros segundos del partido, hasta que ha cambiado por Kendrick Perry. Los malagueños han hecho muy buen trabajo en rebotes ofensivos, gracias a los cuales han tenido más oportunidades de tiro.

Ambos conjuntos han estado muy anotadores en el primer cuarto, que ha terminado 31-20. El problema de los cajistas en la primera mitad del partido ha estado en la defensa de los bloqueos directos. El equipo eslovaco es muy anotador desde la línea de tres, lo cual han podido explotar a lo largo de toda la primera parte, en la que los malagueños han defendido muy hundidos, lo que ha permitido al Patrioti Levice un 6 de 15 desde la línea del 6,75 metros antes del descanso. Dos tiempos muertos ha necesitado el técnico malagueño para que los cajistas elevaran la intensidad en defensa, pasando de un parcial de 14-14 a un 21-16 para irse al descanso, marcando un 52-36 en el luminoso.

El Unicaja no ha permitido que los eslovacos se acerquen en el marcador y la exigencia de Ibon Navarro tampoco ha cesado, que no ha permitido ningún fallo en defensa aún estando 20 puntos por delante. El tercer cuarto, pese a no aumentar la diferencia y hacer un parcial de 23-18 favorable a los malagueños, se ha notado un paso adelante en la defensa como respuesta a las reprimendas del técnico cajista a sus jugadores.

El juego defensivo del conjunto malagueño consiste en crear situaciones de superioridad defensiva en su campo ofensivo. Durante el encuentro, han creado algunas situaciones de dos contra uno, que, sin embargo, ha creado más desventajas al Unicaja que al Patrioti Levice, que ha conseguido en la mayoría de las ocasiones sacar la pelota y plantarse en su campo de ataque con una superioridad que no han sabido aprovechar.

Unicaja Málaga ha perdido último parcial (16-19) pese a ser el último cuarto defensivamente parecido a los anteriores. Los de Ibon Navarro no han estado tan acertados en ataque, cometiendo fallos tanto en tiros de campo, como de tres y debajo del aro, lo que ha recortado su ventaja en el luminoso, que marcaba un 91-73 favorable a los malagueños al finalizar el partido.

Como viene siendo costumbre en los últimos partidos, todos los jugadores cajistas han contribuido en el marcador. Han sido cinco los jugadores que han terminado el partido con doble cifra: Djedovic (15), Osetkowski (13), Perry (11), Kalinoski (10) y Kravish (10). Con 19 de valoración, el mejor jugador del partido del conjunto verde ha sido Nihad Djedovic, sumando 15 puntos, 1 rebote y 3 asistencias. También ha destacado Dylan Osetkowski, con 16 de valoración y un 2 de 2 en tiros de 3.

De los eslovacos, como era de esperar, el mejor ha sido Deshawn Freeman, con un 26 de valoración. Ha sumado 13 puntos al luminoso, ha capturado 13 rebotes y ha hecho 5 asistencias. Tan solo es superado en puntos por su compañero Miha Lapornik, que ha anotado 17 puntos.

Unicaja Málaga, cumpliendo con las expectativas, es definitivamente parte del grupo G de la Basketball Champions League, grupo que enfrentará al conjunto verde con los griegos de PAOK Mateco, los italianos de Dinamo BDS Sassari y con los franceses del JDA Bourgogne Dijon. De momento, los malagueños tienen que comenzar a pensar en la liga española, ya que el próximo partido que tienen en el horizonte es el próximo viernes 30 de septiembre a las 19.00 h. ante el Cazoo Baskonia en el Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz.

