Detenido en Alemania Rakan, uno de los hijos del jeque Al-Thani

Rakan Al-Thani, a la derecha de la imagen, junto a sus hermanos Nayef y Nasser. Instagram

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Las claves Generado con IA Rakan Abdullah Al-Thani, hijo del jeque Al Thani, fue detenido en el aeropuerto de Múnich, Alemania, en el marco del 'caso Al-Thani' relacionado con el Málaga CF. La detención se produjo tras una orden europea emitida por un juzgado de Málaga, que investiga presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. La Fiscalía solicita 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, además de multas e inhabilitación para administrar sociedades mercantiles. La familia Al-Thani no responde a comunicaciones oficiales y no reside en las direcciones facilitadas, dificultando su localización por parte de las autoridades.

Uno de los hijos del jeque Al Thani, Rakan Abdullah Al-Thani, fue detenido este sábado en el aeropuerto de Múnich (Alemania). El arresto se enmarca en el 'caso Al-Thani' que tiene al Málaga CF bajo una administración judicial que va camino ya de los siete años.

De momento, se encuentra detenido de forma provisional. Alemania ha solicitado al juzgado la traducción de la orden de detención (OEDE) para poder continuar con la solicitud de entrega a España. El hijo del jeque se encontraba esperando un vuelo con destino a Doha (Catar).

Esta decisión del juzgado se recoge en una providencia dictada este lunes 14 de septiembre, según la información de la Cadena Ser y Radio Marca.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga dictó el pasado mes de julio una orden de búsqueda y detención europea e ingreso en prisión del jeque Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan, debido a la causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

Y este lunes salió a la luz una noticia que puede ayudar a desbloquear la situación en la que se encuentra el Málaga CF. La detención llega pocos días después de que el diario Financial Times desvelara otra de las fechorías de otro de los hijos del Al Thani, Nasser.

El hijo del jeque habría dejado una deuda 458.000 libras, más 500.000 euros, en el hotel londinense The Dorchester.

En el auto que se envió a todas las partes personadas en la causa, se acuerda "la prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero".

La jueza detalló que la familia Al Thani no contesta a "correos electrónicos facilitados por ellos mismos para comunicaciones, y no parecen residir en los domicilios que tres de ellos facilitaron en Doha (Catar), pues desde que se facilitó sus domicilios se les ha localizado por la policía en territorio alemán (Múnich)".

El Ministerio Fiscal solicita penas de 14 años prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga.



Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos.



La acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.