Las alternativas que tiene Funes para la banda izquierda del Málaga CF

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta una semana exigente con tres partidos de Liga y bajas importantes en la banda izquierda. Las lesiones de Lobete y Aarón Ochoa, junto a la ausencia de Haitam, dejan a Joaquín sin competencia en el extremo izquierdo. Funes prueba alternativas como Juan Cruz, Rafita, Salinas, Adrián Niño y Adam Aznou para cubrir la banda izquierda. El equipo se prepara para enfrentarse a Vigo, Villarreal y Getafe antes del parón de selecciones.

El calendario vuelve a ponerse exigente para el Málaga CF. Afronta una semana de entrenamientos antes de encarar siete días con tres partidos de Liga. Ahora llega con más rodaje que en el arranque de la competición, pero la exigencia, como se está viendo, es máxima.

La plantilla está compuesta por veintiocho jugadores entre fichas profesionales y del filial, pero se ha quedado coja por la banda izquierda después de una semana muy negativa en cuanto a la salud de los futbolistas.

Joaquín se ha quedado prácticamente sin competencia para jugar a pierna cambiada en el extremo izquierdo, como le gusta hacer a Funes, tras la lesión para toda la temporada de Lobete y, especialmente, la de larga duración de Aarón Ochoa, que se rompió el menisco y tendrá que pasar por el quirófano.

Si el vasco no era un recurso para el entrenador de Loja, pero sí cubría esa opción, Ochoa era la principal alternativa a Joaquín en la banda izquierda. Y después de la pretemporada que hizo el marbellí, quién sabe si no terminaba sentando al '11' blanquiazul.

A estas dos bajas hay que unir la de Haitam, baja de última hora por problemas personales frente al Levante y cuya reincorporación a los entrenamientos no se produjo este lunes. Habrá que esperar hasta que haya comunicación oficial por parte del club.

El marroquí fue el sustituto de Joaquín tanto en La Rosaleda contra el Deportivo de La Coruña como en el Santiago Bernabéu.

Ahora, con este escenario, Funes tiene que trabajar otras alternativas para suplir a Joaquín cuando lo estime necesario.

Por lo pronto, contra el Levante sentó a Joaquín y apostó por Juan Cruz en la banda izquierda, jugando a pierna natural. El hispano argentino se mostró activo en la primera parte pero el físico no le dio tras el descanso. Su llegada, sin embargo, no estaba pensada para desenvolverse por ahí. Pero es ahora mismo el primer recurso.

En el abanico de posibilidades aparece Rafita. Funes, que lo conoce muy bien, ha dicho en más de una ocasión que Rafita ha actuado en más de una ocasión en ese puesto en el Atlético Malagueño. De hecho, su dorsal en el filial era el '11', muy propio de jugadores que se mueven en esas posiciones.

Con la entrada en el once de Salinas este domingo frente al Levante y su buen rendimiento, el de Vélez Málaga podría ser una alternativa.

Esta semana está previsto que regrese a la convocatoria Adrián Niño si no hay imprevistos. El de Rota jugó regresó al trabajo al final de la semana recuperado de su lesión en el sóleo.

En los inicios de Funes escorado la izquierda en más de una ocasión, aunque luego, cuando el equipo cogió más vuelo, siempre se movió por detrás de Chupe o de nueve en solitario.

También está la opción de Adam Aznou, que llega como lateral izquierdo, durante su corta carrera ha destacado también como carrilero y es un futbolista con proyección ofensiva.

El domingo el Málaga visita Vigo, el jueves recibe al Villarreal en La Rosaleda y luego viaja a Getafe antes del parón de selecciones. Y esa es la baraja que maneja Funes.