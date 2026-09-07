El imperio de Tejeringo's Coffee sigue creciendo: estrenan local en el Centro de Málaga y ya suman casi 20 establecimientos

Antonio Arrebola posa en una de sus cafeterías para EL ESPAÑOL de Málaga. Ángel Recio

Las claves

Las claves Generado con IA Tejeringo's Coffee inaugura un nuevo local en la calle Echegaray, en pleno Centro de Málaga, alcanzando ya los 19 establecimientos en la provincia. La cadena malagueña, dirigida por Antonio Arrebola, busca así responder a la alta demanda en el centro histórico y sumar una terraza amplia a su oferta. La marca mantiene un fuerte componente familiar, supera los 200 empleados y cuenta con cinco locales propios más varias franquicias. Arrebola, conocido como el rey de las churrerías en Málaga, prioriza ahora consolidar procesos internos para evitar riesgos comunes a otras franquicias.

La cadena malagueña de churrerías y cafeterías Tejeringo's Coffee suma este lunes un nuevo local a su amplio listado de establecimientos. La enseña que dirige el empresario malagueño Antonio Arrebola abre este lunes un local en la calle Echegaray, en pleno Centro de Málaga, con el que alcanza 19 puntos de venta repartidos en diferentes rincones de la provincia.

El nuevo espacio nace en una de las zonas de mayor tránsito del casco histórico y responde, en palabras de Arrebola, a una necesidad de crecimiento. El empresario explica que en su otro local del Centro (en Méndez Núñez) han "tocado techo porque el local no se puede llenar más" y estaban muy interesados en seguir creciendo en la zona.

La principal motivación por la que han elegido el que fuera el local de Fiel de Fechos ha sido ganar tamaño y sumar una amplia terraza. Así, subraya la buena respuesta del público que siempre ha tenido en la zona centro, tanto local como extranjero.

El proceso para poner en marcha este nuevo local no ha sido sencillo. "Realmente localizamos el local antes de enero, pero con una cosa y otra, la burocracia en el Centro, las cosas se han ido retrasando", sostiene Arrebola.

La fecha coincide con una temporada en la que los churros son producto estrella. Paseo por las luces de Navidad y merienda en familia suele ser un plan que nunca falla a partir de noviembre. Sin embargo, Arrebola asegura que el verano no es mala época para su negocio, al revés.

"El producto cambia, las tardes se reducen, pero las mañanas funcionan muy bien o incluso mejor que en el invierno. Hay mucho turismo en el Centro, y más ahora al lado de San Agustín; pero es que en otras ubicaciones como El Palo o Litoral también van genial, así como Torre del Mar", detalla.

Arrebola es conocido como el rey de las churrerías en Málaga. Hijo y nieto de churreras, empezó a ayudar a su madre con 13 años y abrió su primer negocio en Churriana en 1999, el germen del que después nació toda la marca.

La abuela y la madre de Antonio Arrebola. Cedida

La primera cafetería-churrería con el nombre de Tejeringo's Coffee se levantó en el Centro de Málaga en 2013, en la calle Méndez Núñez, y un año más tarde la enseña comenzó a franquiciar. Desde entonces no ha dejado de crecer.

De la veintena de establecimientos actuales, alrededor de la mitad pertenecen al propio Arrebola, a su socio y a su hermano, y el resto están en manos de franquiciados. Con esta nueva apertura, el empresario suma cinco locales propios: Churriana, Méndez Núñez, El Palo, Torre del Mar y el de la calle Echegaray.

La marca supera los 200 trabajadores y conserva un fuerte componente familiar. Su hermano Daniel regenta la franquicia del Parque Litoral y su socio, que le acompaña desde hace 13 años y al que define como "una gran clave" en la expansión, gestiona otros tres establecimientos.

En una entrevista de 2024 en EL ESPAÑOL de Málaga, Arrebola reconocía en que desde hace tiempo la prioridad es consolidar los procesos internos antes que multiplicar aperturas. Arrebola contaba que "ya no hacemos experimentos" y aseguraba que no quería "morir de éxito como le pasa a muchas franquicias".

Con la apertura del nuevo local en la calle Echegaray este lunes, Tejeringo's Coffee refuerza su presencia en el corazón de Málaga y consolida un imperio 'churrero' que, por ahora, parece no tener fin.