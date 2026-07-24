El Málaga CF vs. Leicester City FC de este sábado se jugará finalmente en el Banús Football Center

Imagen de un partido del Málaga CF disputado en el Banús Football Center Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El partido entre Málaga CF y Leicester City cambia de sede y se jugará en el Banús Football Center de Marbella. El encuentro mantiene su horario previsto, comenzando a las 19:00 horas del sábado. Las entradas adquiridas para el Nuevo Mirador no serán válidas; se reembolsará el importe de las entradas compradas online y presencialmente. Las nuevas entradas para el Banús Football Center ya están disponibles para su compra online.

El partido entre el Málaga CF y el Leicester City no se disputará en el Nuevo Mirador (Algeciras) debido a causas ajenas al club. Finalmente, el encuentro tendrá lugar en las instalaciones de Marbella Football Center y se mantendrá en la hora prevista (19:00h).

Las entradas compradas no serán válidas en este nuevo recinto. Los aficionados que realizaron su compra online, recibirán automáticamente la devolución del importe; mientras que las taquillas presenciales gestionarán las devoluciones a partir del próximo lunes 27 de julio.

Las entradas para el partido en Banús Football Center se pueden adquirir aquí.