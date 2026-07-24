El Málaga CF vs. Leicester City FC de este sábado se jugará finalmente en el Banús Football Center
Se mantiene la hora del partido, las 19.00 horas, y las entradas compradas por los aficionados no serán válidas en este nuevo recinto.
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Las claves
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El partido entre Málaga CF y Leicester City cambia de sede y se jugará en el Banús Football Center de Marbella.
El encuentro mantiene su horario previsto, comenzando a las 19:00 horas del sábado.
Las entradas adquiridas para el Nuevo Mirador no serán válidas; se reembolsará el importe de las entradas compradas online y presencialmente.
Las nuevas entradas para el Banús Football Center ya están disponibles para su compra online.
El partido entre el Málaga CF y el Leicester City no se disputará en el Nuevo Mirador (Algeciras) debido a causas ajenas al club. Finalmente, el encuentro tendrá lugar en las instalaciones de Marbella Football Center y se mantendrá en la hora prevista (19:00h).
Las entradas compradas no serán válidas en este nuevo recinto. Los aficionados que realizaron su compra online, recibirán automáticamente la devolución del importe; mientras que las taquillas presenciales gestionarán las devoluciones a partir del próximo lunes 27 de julio.
Las entradas para el partido en Banús Football Center se pueden adquirir aquí.