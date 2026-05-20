'Chupe' renueva con el Málaga hasta 2029 tras su gran temporada goleadora

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Ruiz Rubio 'Chupe' renueva con el Málaga CF hasta 2029 tras una temporada destacada como goleador. El delantero cordobés, formado en La Academia MCF, lleva 22 goles y 5 asistencias en 37 partidos de LALIGA HYPERMOTION. Chupe iguala registros históricos del club y se consolida como uno de los grandes activos del Málaga para el futuro. La renovación refuerza la apuesta del Málaga por el talento de su cantera y la estabilidad deportiva del proyecto.

Gran noticia para el Málaga CF. Carlos Ruiz Rubio, Chupe, acaba de firmar su renovación por el club blanquiazul hasta el año 2029.

La rúbrica, formalizada en las oficinas de La Rosaleda, permite a la entidad asegurarse la continuidad de uno de sus grandes activos de presente y futuro.

Chupe es un futbolista formado en La Academia MCF que simboliza el modelo de trabajo, pertenencia y proyección que el Málaga quiere reforzar en su nuevo proyecto deportivo.

A sus 21 años, el delantero cordobés está disfrutando una temporada de enorme impacto en LALIGA HYPERMOTION. Con 22 goles en 37 partidos —a falta de dos jornadas para el final del campeonato—, Chupe es actualmente segundo en la clasificación del Trofeo Pichichi, solo por detrás del atacante de la UD Almería Sergio Arribas, que suma 24 tantos.

Su rendimiento goleador se sostiene en una regularidad notable: ha firmado ocho dobletes en liga y mantiene un porcentaje de acierto cercano al 50%, con 22 goles en 48 disparos a portería. Además, ha aportado cinco asistencias, siendo el segundo máximo asistente del equipo.

Números históricos

La temporada del atacante ya se sitúa entre las más destacadas de la historia reciente del club. Chupe ha igualado registros de referentes históricos como Paquito, que anotó 22 goles en la campaña 1987/88, la del ascenso a Primera División.

En el plano global del fútbol de plata, sus cifras le acercan a referencias históricas del club como Pedro Bazán o Catanha, uno de los grandes goleadores del Málaga CF en Segunda División, que firmó 26 tantos en la temporada 1998/99, clave en el ascenso a la élite.

En el global de su trayectoria con el primer equipo, el delantero ya suma 26 goles en 58 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, en menos de dos temporadas desde su debut.

El recorrido de Chupe refuerza la apuesta del Málaga CF por el talento de su cantera. El delantero fue determinante la pasada temporada en el Atlético Malagueño, con 24 goles en 23 partidos, liderando el ascenso a Segunda Federación.

Su debut con el primer equipo se produjo el 20 de septiembre de 2024 en un encuentro ante el Granada CF que finalizó 2-2, punto de partida de una progresión que lo ha consolidado como una de las grandes irrupciones del fútbol español en la categoría.

La renovación del atacante supone una apuesta firme del club por la estabilidad deportiva y la continuidad de sus piezas clave en un momento decisivo de la temporada.