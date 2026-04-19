3-2 | El Málaga CF cae de forma cruel en Almería y se aleja el ascenso directo

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF perdió 3-2 ante el Almería tras recibir un gol en el minuto 90 cuando buscaba la remontada. Embarba marcó dos goles para el Almería tras el descanso, mientras que Niño y Haitam lograron empatar para el Málaga. Baptistao anotó el gol definitivo en el último minuto, dejando al Málaga CF quinto en la tabla, a cuatro puntos del ascenso directo.

Qué cruel fue el desenlace de la noche en Almería. Después de igualar un 2-0 inmerecido para los locales, el Málaga CF recibe el castigo en el noventa cuando mejor estaba en el partido, buscando descaradamente la remontada. Con esta derrota (3-2) se aleja el ascenso directo, pero el conjunto blanquiazul sigue muy vivo.

Embarba adelantó al Almería con dos goles tras el descanso casi calcados, con una mala defensa blanquiazul, pero Niño y Haitam firmaron el empate parcial en una exhibición de Aarón Ochoa desde que entró desde el banquillo. Pero Baptistao, en el 90 y con Dotor e Izan cojos corriendo hacia atrás tratando de defender, puso el tercero de cabeza.

Ahora el Málaga se queda con 60 puntos, quinto en la tabla, empatado con el Burgos y Las Palmas y con el ascenso directo a cuatro puntos. Pero con una versión como la mostrada en Almería, mejor muchos minutos, le queda mucho por decir.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.