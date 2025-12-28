Fichajes: Antoñito Cordero, el héroe de Tarragona, será rival del Málaga en la segunda vuelta

Las claves nuevo Generado con IA Antoñito Cordero, héroe del ascenso del Málaga en 2024, será rival de los blanquiazules tras fichar por el Cádiz CF en calidad de cedido. El extremo jerezano rompe su cesión con el Westerlo belga, donde apenas tuvo minutos, y regresa a España para buscar protagonismo en el Cádiz. Cordero competirá en el Cádiz con futbolistas destacados como Ontiveros y Brian Ocampo, y el Málaga visitará el Nuevo Mirandilla en la jornada 31. El Málaga intentó retener a Cordero tras su gran temporada, pero el jugador firmó con el Newcastle, que lo había cedido inicialmente a Bélgica.

Empiezan los bandazos de Antoñito Cordero, el héroe del ascenso a Segunda División del Málaga CF en el Nou Stadi de Tarragona en junio de 2024. Tras una primera vuelta sin apenas minutos en el Westerlo de Bélgica, el extremo jerezano recalará como cedido en el Cádiz CF y, por lo tanto, será rival de los blanquiazules en la segunda vuelta.

Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Cordero ha elegido el Cádiz para jugar a partir de enero tras tomar la decisión de romper su cesión con el Westerlo belga, club donde recaló cedido a principio de temporada tras firmar un gran contrato con el Newcastle después de quedar libre con el Málaga.

🚨🟡🔵 EXCL: Cádiz agree loan deal to sign Antonio Cordero from Newcastle as Westerlo loan deal has been interrupted.



Cádiz win race to sign talented winger, as #NUFC sources confirm. pic.twitter.com/WPcIf9bItW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2025

Después de marcar el gol del ascenso en Tarragona, Cordero fue uno de los mejores jugadores del Málaga la temporada 24-25, con seis goles y seis asistencias.

Tras convertirse en héroe, el club intentó atarlo desde el principio de temporada, pero un cambio de empresa de representación del futbolista, poniéndose en manos de Pini Zahavi, hizo imposible su continuidad en Martiricos.

Loren Juarros lo intentó con las mejores ofertas posibles que pudo hacer el Málaga, pero el jugador y su entorno decidieron poner rumbo al Newcastle, que puso sobre la mesa un contrato de cinco años con la intención de cederlo a algún club que jugase competición europea, o eso se deslizó desde el entorno del jugador.

La realidad fue que Cordero acabó cedido en el Westerlo de la primera división belga, donde apenas ha tenido protagonismo, ha jugado los minutos de la basura y no ha sido titular en ninguna ocasión.

Ahora, ante la apertura del mercado de fichajes de invierno, ha decidido cambiar de aires en busca de minutos y ha elegido el Cádiz, actualmente en posiciones de playoff con 30 puntos, cuatro más que el Málaga.

En la Tacita de Plata competirá por el puesto con jugadores como Ontiveros o Brian Ocampo, dos de los jugadores más determinantes de la categoría, pero Cordero ha elegido regresar a España.

La visita del Málaga al estadio Nuevo Mirandilla tendrá lugar en la jornada 31, el fin de semana del 22 de marzo de 2026.