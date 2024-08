Una semana por delante para perfilar la puesta a punto del Málaga CF

El Málaga CF encara la última semana de entrenamientos de la pretemporada antes de encarar la preparación del primer partido oficial contra el Racing de Ferrol el próximo sábado 17 de agosto en A Malata. La semana culminará con el tercer y último amistoso que jugarán los de Pellicer el día 10 en La Línea de la Concepción contra el Córdoba CF. Además de las probaturas del entrenador de Nules y la puesta a punto a nivel físico del equipo, hay tareas pendientes.

Julen Lobete, a pleno rendimiento

La primera plantilla retoma este lunes los entrenamientos a partir de las 09.00 horas en las instalaciones de La Rosaleda después del día de descanso que tuvieron los jugadores el domingo. En esas sesiones estará a pleno rendimiento Julen Lobete, cuyo fichaje se anunció el viernes y el sábado, tras el partido jugado contra el Al Jazira, ya entrenó con sus compañeros. Tras esta primera toma de contacto, el vasco asumirá la rutina -dobles sesiones incluidas- de los pupilos de Sergio Pellicer.

Esperando a Luismi

El centrocampista Luismi Sánchez no ha tenido un buen aterrizaje en el Málaga CF en cuanto a la salud se refiere. El gaditano no se termina de entrenar al mismo ritmo que el resto de jugadores y no ha podido debutar todavía con la camiseta blanquiazul desde que llegó como sí han hecho los otros fichajes a excepción de Julen Lobete, que llegó el mismo viernes, día del partido.

Una semana más para Haitam

El extremo marroquí Haitam está viendo la luz al final del túnel tras su segunda lesión de cruzado y cada vez suma más momentos con sus compañeros en los entrenamientos. Se espera que no tarde mucho en reaparecer, pero hay que ir con pies de plomo con el '7'. Ahora tendrá una semana más para ir reintegrándose en el grupo y aumentar la competencia en las bandas para ponerle las cosas complicadas a Sergio Pellicer.

Movimiento en las oficinas

Todavía hay un mes de mercado por delante y margen de maniobra para Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF. Por un lado, se continúa en la búsqueda de atacantes, con prioridad de un delantero. Pero también hay que hacerle hueco al que pueda llegar, y para ello se le busca salida a los dos descartes de Sergio Pellicer, Andrés Caro y Juan Hernández, que no han participado en los dos amistosos que lleva el equipo este verano, aunque sí estuvieron en el banquillo en el Banús Football Center contra el Al Jazira.

La semana culminará el sábado con el encuentro frente al Córdoba en el Nuevo Municipal de La Línea de la Concepción. Después ya sólo se podrá pensar en el Racing de Ferrol.