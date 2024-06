Dudas en la espina dorsal del Málaga CF

Sin tiempo para saborear el éxito en el Málaga CF ya sólo hay ojos puestos en la próxima temporada, especialmente después de que este miércoles se hiciera público el calendario del curso 2024-2025. Y antes de que eche a andar el nuevo proyecto hay varias dudas que afectan a la espina dorsal del equipo, salvando el portero. La continuidad de piezas como el entrenador, el delantero, el mediocentro y el central -ambos capitanes- en el aire.

Poniendo los nombres, los futuros de Sergio Pellicer, Roberto, Genaro, Ramón y Juande son sobre los que tiene que trabajar, o no, el director deportivo del Málaga CF en los próximos días antes de que en menos de un mes el equipo eche a rodar de nuevo.

El Málaga apuesta por Pellicer

Sergio Pellicer se quitó el sábado de encima una mochila de muchos kilos después de conseguir el ascenso. El técnico de Nules ha vivido un año duro, de mucha tensión, con la exigencia del ascenso siempre persiguiéndole, con jugadores que caían y no se recuperaban, arrastrando además la losa del descenso de la temporada pasada.

Pero al final, se ha conseguido un objetivo que además del suyo lleva el hombre de apuestas personales como la de Antoñito Cordero o la de Aarón Ochoa.

El club apuesta por su continuidad y ahora Pellicer tiene que responder. Según la Cadena COPE, el Málaga le ha ofrecido dos años de contrato y en lo que queda de semana está previsto que se reúnan las dos partes, Loren y Pellicer, que mostraron buena sintonía en las celebraciones, para poner sobre la mesa la renovación. El sentir del técnico malaguista es una incógnita.

El dilema de Roberto

El hombre de la temporada, sin ninguna duda, ha sido el de Roberto Fernández, que con sus veinte goles y su participación en otros muchos ha llevado al Málaga al fútbol profesional, tal y como se prometió él mismo cuando regresó de la cesión el verano pasado. En el camino ha rechazado ofertas superiores a las del Málaga.

Ahora hay un dilema para el jugador y otro para el club. Tiene contrato hasta 2025. Para el club es una gran oportunidad venderlo ahora, aunque no lo hará por la cláusula de 10 millones que tendrá a partir del 1 de julio después de ascender. Pero si lo vende, tendrá muy complicado llenar ahora ese hueco.

El Málaga le ofrecerá una renovación acorde a lo que se ha ganado pero dentro de los parámetros, el término preferido de Loren, del club.

Y el jugador tendrá que aceptar seguir siendo capitán general e ídolo en Málaga o emprender otros caminos lejos de La Rosaleda, ganando mucho más dinero pero con la incógnita de saber si tendrá el rol y el estatus que tiene ahora mismo en el equipo.

Ramón, Genaro y Juande acaban contrato el 30 de junio

Además de entrenador y goleador, tres de los capitanes del equipo acaban contrato el próximo 30 de junio. El club tendrá que decidir, y ellos también, si continúan o no de blanquiazul.

El caso más claro es el de Ramón. El de Órgiva se sigue entrenando en las instalaciones de La Rosaleda a pesar de estar ya de vacaciones. Acaba contrato en los próximos días, pero publicó en sus redes sociales una imagen ejercitándose con un escueto mensaje: "24/25". Todo hace indicar que el '6', el ojo derecho de Pellicer, firmará una ampliación de contrato con el conjunto blanquiazul.

No está clara sin embargo la continuidad tanto de Genaro como de Juande. El de Gerena se ha ido de vacaciones fuera de España con su futuro en el aire. Desde su entorno, consultado por este periódico, se guarda silencio. Su caso llama la atención porque de ser uno de los señalados por el descenso, esta temporada ha conseguido darle la vuelta a la situación y uno de los más queridos por la grada y también por el vestuario. Es uno de los grandes líderes de la caseta, de los primeros que va a la batalla. Además, ha sumando nada menos con cinco goles, algunos abrelatas como los de Antequera, Murcia o Alcoy.

Luego está el caso de Juande, primer capitán del equipo la temporada pasada y también esta pero al que Pellicer retiró el brazalete para quitarle presión de encima. Empezó jugando pero las lesiones lo apartaron del once. Hasta que en la jornada 31, anotando además el gol del empate contra el Ceuta, y ya no salió del equipo en el tramo final. De hecho, en Tarragona fue el único central que jugó todo el partido. El '5' es otro de los 'hijos' de Pellicer, ya que echó los dientes con el de Nules en esto del fútbol profesional. Ahora tiene que decidir si sigue o si cambia de aires después de tres temporadas en las que las lesiones no lo han dejado rendir como en sus inicios.

En el Málaga, aunque con el grueso de la plantilla atada, hay muchas cosas importantes en el aire.