VÍDEO: El resumen y el gol del Málaga CF vs. Intercity

El Málaga CF y el CF Intercity se midieron este domingo en un duelo correspondiente a la jornada 28ª de la Primera Federación en el que los blanquiazules se han impuesto 1-0 gracias a un gol de Roberto ante un extraordinario ambiente con 20.903 malaguistas alentando en las gradas de La Rosaleda que se han llevado el susto de la temporada cuando Dioni ha caído al suelo desplomado en el minuto 50 de partido cuando entraba a rematar de cabeza y se ha chocado con Dani Lorenzo y un defensor local.

Pellicer esbozó el siguiente once: A. Herrero; Puga, Nelson, Einar, Víctor García; Manu Molina, Genaro; Larrubia, Dani Lorenzo, Javier Avilés y Dioni.

Los visitantes saltaron intensos, pero los blanquiazules lograron contener con contundencia sus pretensiones y asumieron la manija del encuentro. El Málaga CF merodeó con peligro las inmediaciones de la portería rival en múltiples ocasiones con alta actividad por banda y bastante fluidez por el centro. Dioni y Dani Lorenzo protagonizaron varias de las ocasiones más significativas, pero no lograron perforar portería contraria en los primeros 45’.

Al poco de iniciar la segunda parte, Dioni chocó fortuitamente con su compañero Dani Lorenzo. La fuerte contusión obligó al acceso de la ambulancia que dio traslado al jugador al Hospital Vithas Málaga. El futbolista, que sufrió un traumatismo craneoencefálico, dio muestra de consciencia alzando el pulgar para calmar a la contrariada afición.

Tras la reanudación, los blanquiazules volvieron a lanzarse al ataque para tratar de imponerse en el marcador y finalmente, en el 74’, lograron su cometido. Manu Molina recuperó el cuero en la zona de tres cuartos de campo y asistió a Dani Lorenzo que probó el remate; escupió el portero, pero Roberto, libre de marca, remató a placer para poner en pie a La Rosaleda (1-0). La afición brindó el tanto a Dioni con unos emocionantes cánticos desde la grada.

El encuentro finalizó eléctrico. El colegiado añadió 11 minutos extras en los que la intensidad se multiplicó. Alfonso no logró llegar a tiempo a un testarazo de Nsue que se coló en la portería pero el meta despejó para generar dudas. La pelota había entrado, pero el colegiado no lo vio así. El córner consecuente también trajo consigo un peligroso remate visitante en el mismo corazón del área que volvió a despejar el meta. Finalmente, el electrónico no se volvió a mover y los tres puntos se quedaron en La Rosaleda.

