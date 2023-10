El Málaga CF, contra el Castilla y las lesiones

El Málaga CF tiene de nuevo una cita ante su público en el estadio de La Rosaleda para continuar con el buen inicio de temporada que está protagonizando. Este sábado se mide a partir de las 20:00 horas al Real Madrid Castilla, en un partido que el conjunto blanquiazul afronta mermado por las bajas de esta semana más las que ya tenía y en el que se espera otro ambiente de Primera División en el estadio de Martiricos.

El choque se corresponde a la jornada 9 del Grupo 2 de Primera RFEF, donde el Málaga es tercero intentando seguir la estela de Castellón e Ibiza, que de momento está poniendo alto el nivel, aunque no le va a la zaga el conjunto de Pellicer, que solo perdió en la primera jornada precisamente con el líder. El extremeño Sánchez Sánchez será el árbitro para este partido.

El Málaga es tercero y ahí va a continuar una semana más pase lo que pase esta tarde en Martiricos, pero la afición y el equipo quieren más. Y está en la parte alta por haberse mostrado como un equipo fiable contra lo que se ha encontrado hasta el momento en el camino, por haberse sabido reponer a los golpes como en Huelva, y también por ganar a filiales, como el Atlético de Madrid B, que hizo sufrir a los blanquiazules, o el Recreativo Granada, lo más endeble que de momento ha pasado por La Rosaleda.

Ahora llega otro filial. Y esa es una de las principales dificultades de este partido, que no sabe el Málaga la versión del Castilla que se va a encontrar. Nunca sabes cómo van a tener la tarde este tipo de rivales.

Pero el principal obstáculo que tiene el Málaga es el carrusel de lesiones que ha afectado a la plantilla esta semana y que incrementa la lista de jugadores en la enfermería. Dos de los tres jugadores que han caído son jugadores capitales. Uno de ellos el capitán, Juande, y el otro Sangalli. También está lesionado Moussa, que todavía no ha debutado pero su baja deja la posición de central en pañales. Estos nombres hay que unirlos a los de Ramón, Juan Hernández y Víctor García.

El once

Con estas circunstancias, Sergio Pellicer tiene menos margen de maniobra para elaborar un once que hasta ahora no ha repetido y en el que obligatoriamente habrá cambios, ya que Juande fue titular contra el Melilla. No Sangalli.

Alfonso Herrero, que se medirá contra el equipo en el que se hizo un hombre y cuya camiseta defendió desde benjamín, estará en la portería. No hay dudas en la defensa por las bajas, y Gabilondo, Nelson, Einar y Dani Sánchez, también con pasado en la Fábrica, formarán la zaga.

En el centro del campo puede volver Genaro. Aunque los últimos dos partidos el puesto de pivote lo ha ocupado Manu Molina. La duda está en si Pellicer elige línea de cuatro o de tres. Juanpe puede acompañar al de Gerena. Larrubia y Kevin se perfilan para las bandas y arriba Dioni y Roberto, tras el descanso contra el Melilla, son inamovibles. Por tanto, la gran duda está en ver cómo descifra Pellicer el centro del campo.

El rival

Con esas armas será con las que el Málaga CF recibirá al Real Madrid Castilla en La Rosaleda. El conjunto blanco, adiestrado por un mito como Raúl González Blanco, está de momento algún escalón por debajo de su edición anterior, la del curso pasado, en la que fue quizás el conjunto que mejor desplegó en toda Primera RFEF. Pero ha habido fuga de algunos talentos como Sergio Arribas y de momento el arranque de temporada está siendo irregular, el equipo está situado en la zona baja de clasificación.

Los nombres a tener en cuenta son los más jóvenes del grupo, como el argentino Nico Paz o el centrocampista Gonzalo, además de Álvaro Rodríguez, delantero uruguayo que ya debutó y goleó con el primer equipo.

El Castilla llega a La Rosaleda con tres victorias, tres derrotas y dos empates, reflejo del irregular comienzo de curso en el que le pasó por encima el Castellón hace dos jornadas con 4-1. Su último partido fue la victoria contra el Sanluqueño en Valdebebas en la jornada 8 en un encuentro que jugó durante muchos minutos con un hombre menos.

El filial blanco no visita el estadio de La Rosaleda desde la temporada 2006-2007, cuando empató a tres bajo las órdenes de Míchel y con goles de Granero, Negredo y Borja Valero. En aquel equipo estaban también los exmalaguistas Miguel Torres y Alberto Bueno, en un equipo que se disputó bajo un aguacero que, en principio, y a pesar de la alerta naranja de estos días en la capital de la Costa del Sol, no se espera que se repita.

Esta tarde se verá en La Rosaleda con toda seguridad un equipo que saldrá a jugar al fútbol, que si sus hombres tienen su día pueden hacerle daño al Málaga y a cualquier rival, pero que adolece de la consistencia que requiere esta categoría para sumar victorias. Frente a eso tendrá que saber jugar el Málaga.

Frente a este Castilla de Raúl intentará el Málaga continuar su pleno de victorias en La Rosaleda y superar los 20 puntos, 22 en caso de victoria, para mantenerse en la zona alta de la clasificación y dar otro golpe de efecto que siempre supone ganar con una camiseta del Real Madrid enfrente, aunque sea su filial.

Esto, ante una Rosaleda que una jornada más se vestirá de gala, porque apenas quedan mil entradas sin vender que puede ser menos conforme se acerque la hora del partido. Porque en este caso, el grande es el Málaga.

