La comunicación durante la Semana Santa de la pandemia, una asignatura pendiente

Aunque todos los cofrades tienen un mismo sentimiento, la Semana Santa de Andalucía se vive de forma diferente en las distintas provincias de la comunidad autónoma. Sin embargo, las emociones no son lo único que cambia; también la forma de comunicar a través de las redes sociales, y más concretamente en la aplicación X (anteriormente conocida como Twitter).

Este es uno de los aspectos que señala la investigación Uso de Twitter y repercusión en medios de comunicación de la Semana Santa andaluza ante la suspensión de las procesiones provocada por el Covid-19, publicada en la revista internacional de comunicación Ámbitos.

“Hay una clara diferencia entre las Semanas Santas más grandes, como es el caso de Sevilla –que publica una cantidad muy grande–, o la de Jaén, que ni siquiera lo hace”, detalla Francisco Javier Cristófol, uno de los investigadores junto a Jesús Segarra Saavedra y Carmen Cristofol Rodríguez. En concreto, se refiere al número de tuits que los perfiles oficiales de Consejos, Agrupaciones y Federaciones emitieron entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de enero de 2021.

Los 2.856 mensajes estudiados presentan una distribución muy irregular entre las distintas cuentas de Twitter analizadas. Más del 42 % de las publicaciones corresponden al Consejo de Hermandades de Sevilla, y una de cada cuatro publicaciones la realiza la Agrupación de Almería.

Sin embargo, cantidad no quiere decir calidad. En términos absolutos, Sevilla publicó 1.167 tuits, Almería 740 y Málaga, 214. Sin embargo, fue la Agrupación de la Costa del Sol la que obtuvo un mejor ratio en cuanto a interacciones: 45,4 likes de media frente a 23,4 (S) y 4,9 (A), o 17,2 RT frente a 10 y 5,7 respectivamente.

La principal explicación que Cristófol da a este hecho es que, en cuanto a interacciones, Málaga funciona mejor que Sevilla porque la ciudad hispalense “abruma” con tantos tuits que hace muy complicado que los usuarios puedan interactuar. Eso sí, incide en que la presente investigación “no entra a valorar” la certeza de las publicaciones.

Las cofradías, bloqueadas ante la pandemia

Esta reflexión se debe a que la mayoría de cuentas no buscan la interacción, sino que los usuarios sean "asociales dentro de una red social". Es decir, un sistema de comunicación completamente unidireccional. ¿Cómo el de Laswell? “Laswell tenía en cuenta los efectos de la propaganda, pero aquí no hay una estrategia, más allá de Sevilla que puede tenerla algo más planteada”, defiende.

Ratio de publicación al mes. Cedida

Otro aspecto a señalar es la fecha de publicaciones. Precisamente, fue en marzo de 2020 (con la llegada de la pandemia paralizando por completo la vida de las cofradías) cuando menos tuits se publicaron. Por debajo incluso que julio, un mes que suele tener poca actividad por el verano.

“Los organizadores de las procesiones no sabían qué hacer; se bloquearon. No es hasta abril, por mor de las propias cofradías, cuando se ponen las pilas y se bate el récord de publicaciones. Estábamos en casa, pero las agrupaciones se dedicaron a replicar lo que hacían las hermandades, que a la postre fueron las que llevaron el peso”, argumenta.

La gestión de las emociones

La investigación también se adentra en el campo de los sentimientos. Así, a través de la herramienta MeaningCloud, se han clasificado los mensajes en diferentes categorías (de muy positivo, a muy negativo). Los resultados obtenidos por esta aplicación ofrecen varias claves interesantes de destacar.

Por un lado, los mensajes son mayoritariamente positivos: 1.403 de los 2.856 analizados, es decir, el 49 %. Sin embargo, esta cifra hay que dejarla en cuarentena, ya que más de un cuarto de la muestra (28%) no ha podido ser clasificada por la herramienta.

La clasificación según la ironía mostrada en el tuit muestra que sólo 11 de los 2.856 tuits analizados (0,4 %) son entendidos como irónicos. En cuanto a la objetividad y la subjetividad del mensaje, MeaningCloud detecta que 2.090 de los mensajes emitidos, es decir, el 73,2 %, son mensajes objetivos. Los 766 restantes, el 26,8 %, se consideran subjetivos.

La categorización profunda realizada por la herramienta de análisis presenta unos resultados poco relevantes. 263 de los tuits se categorizan como “Events and Attractions” (9,2 %), 161 como “Food and Drinks” (14,8 %), 31 como “Home and Garden” (1,1 %) y 113 como “Books and Literature” (4 %). 1726 elementos analizados dieron como resultado “No categories found” (60,4 %) y sólo 117 estaban en la categoría de “Religion and Spirituality” (4,1 %).

Es posible que el lector se pregunte el motivo de la presencia de categorías como Food and drinks o Home and Garden. Según relata Cristófol, hay una serie de términos que MeaningCloud asocia directamente con esos campos. Por señalar un ejemplo, si una cofradía habla del vino en las bodas de Canaán o la multiplicación de panes y peces, esta herramienta lo va a vincular a comida y bebida. Lo mismo pasa con hogar y jardinería cuando se publican los exornos florales de un paso.

“Nos encontramos con que los análisis automatizados arrojan resultados que no son útiles. La nomenclatura cofrade específica no es interpretada de una forma correcta por los algoritmos”, recoge el estudio, aunque Cristófol apunta a que las incorporaciones de nuevos modelos de inteligencia artificial, así como el entrenamiento de estos códigos, están ayudando a su mejora.

Sigue los temas que te interesan