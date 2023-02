¿Cómo fue el paso de Christian Atsu por el Málaga CF?

Uno de los nombres de la semana en la actualidad malagueña también nacional en la faceta deportiva es el de Christian Atsu. El futbolista ghanés es una de las decenas de víctimas del terremoto de 7,8 de grados que la madrugada del pasado lunes sacudió Turquía y Siria y que, tras el último recuento de la tarde del miércoles, deja ya 11.600 fallecidos.

El ghanés, que tiene años y juega en el Hatayspor, es uno de los desaparecidos en la tragedia. Su nombre empezó a circular a lo largo del lunes y, ya por la noche, el diario portugués A Bola informó de que había sido encontrado con vida, con algunas heridas en el pie.

Después llegó la confirmación oficial del club y el Málaga CF también lo celebró a través de sus redes sociales. Pero este miércoles, el Hatayspor ha sacado una nueva información de que Atsu no había sido localizado. Un jarro de agua fría.

Atsu jugó en el Málaga la segunda mitad de la temporada 2015-2016, de ahí el interés de estos días en la prensa local.

¿Qué hizo Atsu en el Málaga CF?

Atsu fue uno más de los nombres que fueron llegando uno detrás de otro tras la época dorada de la Champions, donde a La Rosaleda no paraban de llegar jugadores desconocidos para la afición, que solo podían demostrar en el campo su valía. Algunos no llegaron a estrenarse. Atsu no fue de los peores.

El ghanés aterrizó en Martiricos en el mercado de invierno de la temporada 2015-16 en la que el Málaga estaba dirigido por Javi Gracia, en la que sería su última temporada. Antes de la jornada 23, cuando Atsu debutó, los blanquiazules vivían cómodos en mitad de la tabla.

Llegó cedido prodecente del Chelsea, que por entonces tenía una bolsa de jugadores en su plantilla de un corte similar, jóvenes africanos a los que iba dando salida para que cogieran experiencia por Europa.

Atsu se desempeñaba de extremo por las dos bandas, como demostró en el Málaga. Su llegada se produjo tras la salida de uno de los jugadores más destacados de la plantilla, Amrabat. Además, se quedó el número 11.

Su debut llegó el 5 de febrero de 2016 en La Rosaleda contra el Getafe. Y lo suyo fue llegar y besar el santo. Gracia lo puso en el once y a los 23 minutos ya celebró su primer gol con la camiseta del Málaga. Una asistencia de Duje Cop le sirvió al ghanés para empujar la pelota.

Después del debut, estuvo tres partidos sin jugar y luego se limitó a ir teniendo minutos sin mucho protagonismo. Solo sumó dos titularidades, en La Coruña contra el Dépor y en Vigo contra el Celta. En ambos partidos jugó los 90 minutos.

Fue a partir de la jornada 30 cuando fue teniendo más de 20 minutos por partido. Y se marchó de La Rosaleda como llegó, por todo lo alto. Fue el 15 de mayo contra Las Palmas, en un partido en el que participó media hora. En el minuto 83', dejó su firma con un gol típico de extremo entrando por la banda derecha. Fue el 3-1 de un choque que acabó 4-1.

Atsu acabó su cesión procedente del Chelsea y se marchó a Newcastle, donde encontró regularidad en sus dos primeras temporadas en las urracas de las cinco en las que estuvo sus filas. De ahí al Al-Raed saudita antes de recalar este curso en el Hatayspor, donde no ha tenido protagonismo.

Ahora, continúa desaparecido entre los escombros.

