El club de Christian Atsu, ex del Málaga C.F, desmiente que haya sido localizado tras el terremoto de Turquía

Aunque hasta el mismo Málaga C.F celebró en sus redes sociales la noticia de que Christian Atsu, que vistió la camiseta blanquiazul en el año 2016, había sido localizado con vida tras el terremoto de Siria y Turquía, este miércoles el Hatayspor, su club, ha confirmado que la realidad es muy diferente y que el futbolista sigue desaparecido. Todo parecía haber sido una confusión en la identificación.

Concretamente ha sido su entrenador en el Hatayspor, Volkan Demirel, quien ha desmentido que haya sido localizado. "Por favor, no escribáis que ha sobrevivido sin estar seguros de que ha sobrevivido. La gente tiene familia, esperanzas, penas y dolores que van en aumento", ha dicho. "Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut. No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles", ha añadido con tristeza Demirel.

Parece que la confusión viene de que el médico del club dijo que se lo habían llevado al Hospital Dortyol, tal y como trasladó el mismo a los medios de comunicación. Sin embargo, al llegar allí, se dieron cuenta de que no era él. Tampoco localizan, de momento, al director deportivo del club, Taner Savut.

Nos llegan de nuevo informaciones contradictorias de Atsu.



Nuevas fuentes del @Hatayspor_FK desmienten su aparición.



Esperamos recibir mejores noticias en las próximas horas.



Fuerza a todas las víctimas y sus familiares. https://t.co/D3VgQ9JPhn — Málaga CF (@MalagaCF) February 8, 2023

El diario The Mirror ha logrado hablar con Nana Sechere, quien representa al ex del Málaga. Según sus declaraciones, estuvieron jugando al póker hasta las 3.30 horas, cuando decidieron que ya era hora de volver a casa. “Tardó una media hora en llegar, sobre las cuatro… y 20 minutos después comenzó el terremoto. Yo no supe nada de él hasta que recibí la llamada de un funcionario del club a las 5 de la mañana, preguntándome si tuve noticias de Christian. Entonces me dijo que su edificio había quedado completamente destruido y no podían localizarle", contó. Sin duda, el mundo del fútbol tiene el corazón en un puño.

El mundo del fútbol… y el planeta entero. Las víctimas de esta catástrofe ya son más de 11.000 y los números siguen creciendo por momentos. El terremoto, de 7,8 grados de magnitud sacudió principalmente Turquía y Siria durante la madrugada del lunes destrozando ciudades completas, aunque el epicentro se produjo en Kahramanmaras. La comunidad internacional se ha volcado con ambos países. De hecho, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga se han trasladado a Turquía y Siria para agilizar los rescates haciendo una vez más gala de su solidaridad.

