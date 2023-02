Las alineaciones del Málaga CF vs. Oviedo: Mínimo, un cambio obligado

Rubén Castro sofoca la bronca, no la frustración La Liga

Sergio Pellicer se reestrena este viernes en La Rosaleda como entrenador del Málaga CF, y el once que dispondrá sobre el verde es toda una incógnita, ya que la referencia del estreno en Gijón, con varias sorpresas en el equipo titular, puede no ser válida para el choque contra el Real Oviedo.

Lo primero, Pellicer no podrá contar para el choque que abre la jornada 26 de Segunda División con Juande, Escassi, Genaro, N'Diaye y Pablo Chavarría, y tiene la duda de Julián Delmás. Para esta noche, recupera a Fran Villalba.

A partir de ahí, el técnico blanquiazul tendrá que rearmar el centro del campo y demostrar si la apuesta de Fran Sol en la punta del ataque tendrá continuidad en detrimento de Rubén Castro.

Rubén Yáñez, después de no encajar goles en Gijón, continuará bajo los palos.

La defensa puede ser la única línea en la que no haya movimientos. En el centro de la zaga estarán los únicos hombres disponibles, Esteban Burgos y Ramalho, que ya formaron paraje en El Molinón. En el lateral izquierdo estará Javi Jiménez, sin competencia en la plantilla más allá de Lumor. La duda está en el lateral derecho. Julián Delmás llega al partido entre algodones, por lo que no se sabe si sentará a Bustinza, titular y desacertado la semana anterior. No se descarta la opción de Bilal.

En la medular tiene que entrar sí o sí un sustituto de N'Diaye. Todo apunta a que será Febas el que vuelva al once tras su sorprendente suplencia. Luis Muñoz y Jozabed serán las otras dos piezas que lleven la manija, sin descartar que Ramón pueda ser de la partida.

En los extremos parece fijo Lago Junior, llegado a Málaga para marcar las diferencias en esta segunda vuelta, y está la duda de si Gallar tendrá continuidad o Pellicer buscará alguna variante. Ahí puede tener cabida Fran Villalba, descartando que Appiah salga de inicio ya que no está al cien por cien.

El puesto de '9' lo ocupó Fran Sol en el debut de Pellicer, que sentó el banquillo a Rubén Castro. El técnico malaguista no despejó la incógnita en la sala de prensa de si RC24 volverá al once o en el plan de partido que diseñe el canario tendrá protagonismo con el partido avanzado.

