Dónde ver Málaga CF vs. Oviedo de Segunda División: Hora, estadio, tv y online

El Málaga CF, antepenúltimo a cuatro puntos de la permanencia, recibe al Oviedo, que tiene nueve puntos mas que su rival y que no quiere ser el invitado de piedra en el que será el debut esta temporada en el estadio de La Rosaleda del tercer técnico malaguista de la campaña, Sergio Pellicer.



El entrenador castellonense, en su segunda etapa como malaguista, se estrenó con un empate a cero la pasada semana en Gijón ante el Sporting y ahora buscará una victoria que se le resiste al equipo desde la jornada vigésima primera, cuando venció al Alavés (1-0) el pasado 18 de diciembre, con todavía Pepe Mel al frente del banquillo.



El club blanquiazul sufre una transformación pues, después del nuevo entrenador, el director deportivo, Manolo Gaspar, presentó el miércoles la dimisión del cargo después de cerrarse el martes el plazo de fichajes invernales con tres operaciones, la del defensa Julián Delmás y la de dos centrocampistas, el costamarfileño Lago Junior y el neerlandés de origen inglés Arvin Appiah.



Para el choque seguirán de baja por lesión el defensa Juande Rivas, el delantero argentino Pablo Chavarría y los centrocampistas Genaro Rodríguez y Alberto Escassi, y a ellos se une por sanción el mediocentro senegalés Alfred Ndiaye. Es duda el lateral derecho Delmás.



La novedad en positivo será la del centrocampista Fran Villalba, que no pudo enfrentarse al Sporting la pasada semana al tener una cláusula en su contrato que lo impedía por estar cedido por el club gijonés.



Pellicer, que no posee en la plantilla en estos momentos un jugador específico de corte defensivo en el centro del campo, tendrá que buscar un recambio a Ndiaye, Genaro y Escassi, que suelen hacer esa función, por lo que Luis Muñoz podría ser el jugador elegido.

Dónde ver Málaga vs. Oviedo de Segunda División: Hora, estadio, tv y online

PARTIDO Málaga CF vs. Real Oviedo FECHA 3 de febrero de 2023 ESTADIO La Rosaleda, Málaga HORA 21:00 TELEVISIÓN LaLigaSmartBank (M54 O118); Amazon Prime

