¡Organización, cámara y acción!: ¿qué hay detrás de las batallas de gallos?

El ingenio es crucial en el rap, y si a eso le sumas la rapidez de respuesta y un enfrentamiento, tienes como resultado una batalla de gallos. Este tipo de eventos empezó a hacerse famoso en España en torno al año 2005, y hoy en día su repercusión en el mundo del rap tiene influencia mundial. Pero ¿quién organiza los eventos? ¿Es fácil hacerlo? ¿Y los cámaras, quiénes son?

Fran Ortiz, uno de los organizadores de batallas de gallos en Málaga, conocido como OrtizOke, cuenta sobre sus comienzos: "Rapeábamos 'de pachangueo'. Era participante en un principio, hasta que el 'mundillo' se fue haciendo más grande y se necesitaba más gente en la organización". Empezó a rapear con 12 años, en la barriada de Churriana, junto con sus amigos, y uno de ellos es importante en esta historia.

Cuando las batallas empezaron a coger un nivel de importancia mayor, se necesitaba gente para todo: 'speakers', cámaras, jueces, etcétera. "Cuando me dijeron que se necesitaba a alguien para grabarlas, inmediatamente pensé en mi amigo Javi", explica Ortiz.

Javier Pérez, mejor conocido como Javi13ify, lleva ahora una vida distinta a las batallas. Sin embargo, empezó en ellas hasta lograr hacerse un hueco entre los mejores cámaras. Su dedicación por grabar comenzó cuando era niño: "Mi padre me llevaba a muchos conciertos, los grababa para el recuerdo y ahí empezó mi obsesión por el audiovisual", explica.

Su primer canal, en el que subía las batallas, fue Javi13ify: rap y batallas. Para los vídeos, empezó a hablar y a entrevistar a los que ya destacaban en su momento y que hoy día son parte de los más conocidos del entorno: Zasco, Arcano, etc.

"Se organizó en Madrid un evento llamado FullRap Madrid, y los que lo crearon se pusieron en contacto conmigo para ver si quería organizar la FullRap de Málaga", explica Javi. En ese momento, las batallas empezaron a sonar por toda España, e hizo que en Málaga, de 16 participantes que podía haber en un principio, tuviesen que limitar la inscripción en 100 personas. "Cree una marca de ropa, con tres drops de la FullRap, que arrasaron en ventas", cuenta el cámara.

Estos dos amigos, que compartían su pasión por el rap, tuvieron la oportunidad de colaborar con el Quinto Escalón (Argentina), una competencia de batallas de gallo que ha tenido repercusión a nivel mundial, aunque no se llevó a cabo finalmente. "A raíz de esto, me animé y empecé a hacer entrevistas en el coche a los que más destacaban en los eventos", detalla Javi, que más adelante se dedicó a subir temas de posibles nuevos talentos, entre los que destaca Beret, antes de ser famoso, para intentar darlos a conocer.

"Javi era la cara del canal, pero organizar batallas era una cosa de los dos", dice Ortiz, que siguió con "el legado" del canal de éste cuando decide retirarse. Creó su canal y se dedicó a subir las batallas que no se habían subido antes: "Los puestos llegaban a treintaidosavos, por eso no podían subirse todos los vídeos en el canal de Javi. Decidí subir los que faltaban para que los chavales pudieran verse".

La segunda batalla que creó, junto con unos "chavales" de Sevilla, fue la BigSound en 2018, donde enfrentó al ahora conocido Sweet Pain VS Hardem, batalla que a día de hoy sigue acumulando visitas, alcanzando las 1.847.734 visualizaciones en Youtube.

Javi, ya retirado, tiene nuevos planes de futuro en los que las plataformas Instagram y Twitch tienen mucho que ver. Ortiz, que aún sigue organizando batallas, ha decidido que después de 9 años este sea el último: "He hecho muchísimo por el panorama de las batallas y me he nutrido de toda la esencia que deja este mundo".

Y es que, al fin y al cabo, las batallas de gallos son lugares en los que las personas deciden expresar sus sentimientos, desde la felicidad hasta la rabia, todo a través del ingenio y la rapidez, de las rimas y las palabras exactas, porque más allá del evento, el alma de las batallas es lo más importante.

Sigue los temas que te interesan