Los nombres en el adiós de Manolo Gaspar

Manolo Gaspar, no pudo, de ninguna de las maneras, contener las lágrimas en su despedida como director deportivo del Málaga CF. El paleño se derrumbó durante la lectura de una carta antes de entrar en el turno de preguntas con las que en algunos momentos se vino arriba, se le notó dolido con algunas cosas que se han llegado a decir de su labor.

Dejó una frase que define perfectamente sus lágrimas: "Sé que no merezco la forma en la que me despido". Y dejó claro que se ha "quemado mucho" durante su etapa al frente del Málaga.

Pero durante la larga comparecencia de Gaspar, arropado por toda la entidad, trabajadores y jugadores, salieron muchos nombres a la palestra a los que se refirió el ya exdirector deportivo.

José María Muñoz, administrador judicial: "Con José María tengo mucha cercanía, hablamos como dos hombres", dijo Gaspar, que contó que fue Muñoz el que le pidió continuar para hacer el mercado de invierno cuando mostró su intención de irse.

José Alberto López: "Echar a José Alberto fue la peor decisión posible". Tajante se ha mostrado sobre la destitución del asturiano cuando el Málaga tenía 30 puntos en la clasificación.

Pablo Guede: A la salida del técnico argentino ligó Manolo Gaspar la suya, que desveló que cuando salió el bonaerense él tomó la decisión de dejar el Málaga CF. A su vez, fue el argentino el que lo ilusionó para continuar esta temporada a pesar del mal final del curso pasado y los cánticos de la grada.

En cuanto al entrenador argentino, desveló que cuando estaban planificando la plantilla solo pedía jugadores "argentino y mexicanos", porque es el mercado que Guede mejor conocía, aclaró.

Pepe Mel: "Cuando hay un cambio de entrenador, siempre son los resultados. Con Pablo tuvimos menos paciencia", explicó un Gaspar que insistió en los tiempos para cesar al madrileño no fueron "los adecuados", pero a veces hay factores que aceleran o frenan las cosas. Pensamos en consenso que era lo mejor. Cesar al entrenador es una putada, porque los resultados no salen".

Lumor: Con el lateral ghanés, también presente en la sala, no entró en honduras y se limitó a explicar que en Navidad llegó tarde y se le abrió a su expediente. En cuanto a su fichaje, Gaspar descargó responsabilidad en Pepe, como que el responsable de darle el visto bueno.

Fran Sol: El delantero madrileño ha sido el único jugador de la plantilla que ha recibido una oferta para salir del equipo, pero ha preferido quedarse en la entidad blanquiazul.

Juanfran: El lateral ahora del Oviedo no salió de la mejor manera del Málaga. En la rueda de prensa de su presentación con los asturianos se dejó un micrófono abierto y se le oyó criticar al método de entrenamiento del equipo entonces de Pepe Mel. "Los micros son mágicos... Se quedan abiertos en unos momentos...", dejó caer Gaspar.

Tete Morente: En la última tarde del mercado de invierno se activó la llegada de Tete Morente al Málaga, algo que confirmó el paleño. La noticia se filtró y la afición se ilusionó con la posible llegada del gaditano, pero la operación se acabó cayendo. Manolo Gaspar explicó que no dio tiempo a hacer todos los trámites a tiempo, y que no era problema del límite salarial. "Había un acuerdo, intención por las dos partes de hacerlo, y no se puede hacer".

