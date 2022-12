El once 'ideal' del Málaga CF

Al Málaga CF le falta un partido para cerrar la que será, pase lo que pase, la peor primera vuelta de toda su historia desde la nueva denominación del club. La realidad es un equipo con solo tres victorias y 16 puntos que puede cerrar esta primera parte del curso con cuatro victorias y 19 puntos si es capaz de ganarle al Alavés este domingo a partir de las 21.00 horas. Y esos números han salido de un once 'ideal' con los jugadores que han disputado más minutos en estos veinte partidos.

Hay dos jugadores por encima del resto que destacan en el número de minutos que han estado sobre el césped, tanto a las órdenes de Pablo Guede primero como Pepe Mel después. Son Rubén Castro y Aleix Febas, ambos por encima de los 1.500 minutos.

Si hubiera que hacer un once en función de los jugadores que más minutos han disputado, sería el siguiente:

Manolo Reina, que en los últimos partidos ha perdido el sitio por Rubén Yáñez, estaría en la portería. 1.170 minutos contra 630 del catalán.

Con este criterio, el Málaga CF formaría con una línea de tres centrales y dos carrileros. Escassi (1460), Esteban Burgos (1113) y Juande (749) serían los centrales, y Javi Jiménez (1405) y Juanfran (1270) serían los carrileros. Hasta aquí algo muy similar a la idea primigenia de Pablo Guede cuando se configuró la plantilla.

Febas (1544) y Alfred N'Diaye (1071) estarían en la medular blanquiazul como los dos hombres que más tiempo han estado en el campo. Villalba (844) estaría en la media punta, y el ataque lo formarían los delanteros puros que hay en la plantilla malaguista: Rubén Castro (1525), y Fran Sol (720).

Todos estos nombres podrían estar en las quinielas del once titular del Málaga antes de que arrancase la temporada, pero el rendimiento no ha sido el esperado, dejando al equipo en zona de descenso en 18 de las 20 jornadas disputadas hasta el momento.

En esa nómina falta algún nombre como el de Luis Muñoz, líder y capitán del equipo, fuera durante muchos partidos por las lesiones, lo mismo que Álex Gallar, que no termina de incorporarse al grupo y al que se le espera para después del parón de Navidad.

Tampoco figura en ese once Cristian, que se ha afianzado en el once de Pepe Mel en las últimas jornadas, aunque no ha podido estar en los dos últimos partidos por lesión. Pero su debut no llegó hasta la jornada 10 contra el Leganés.

Uno u otros, todavía no han estado a la altura de lo que requiere el proyecto, la institución y, sobre todo, la afición.

