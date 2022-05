Antoñín ya sabe su futuro en el Málaga: "No irá convocado"

En una semana clave para el devenir del Málaga en la temporada, un vídeo de Antoñín Cortés jugando una pachanga de fútbol sala con una camiseta del FC Barcelona ha desviado la atención de lo estrictamente deportivo dentro del equipo blanquiazul y ha provocado reacciones. La primera, la del club, que le ha abierto un expediente al futbolista. La segunda, la de Guede, que no lo ha convocado para choque trascendental de este domingo contra el equipo canario. "Él ya sabe mi decisión".

Se ha mostrado reacio al principio Pablo Guede a la hora de hablar de Antoñín ante las preguntas de los periodistas en la sala de prensa. Pero ha confirmado que el de La Palmilla no viajará a Tenerife.

"Es un tema que no me ocupó más de cinco minutos Lo más importante es el grupo. Yo ya tomé mi decisión y él ya la sabe. No hay que darle muchas vueltas. No va a ir convocado y lo que tenía que decir ya se lo dije a él". Así se ha referido Guede al suceso que ha enturbiado la semana en cuadro de La Rosaleda.

Ante la insistencia de la prensa, Guede se reiteró en lo dicho anteriormente. "La decisión que tenía que tomar ya la tomé. Nos estamos jugando cosas muy importantes. El grupo está por encima de las individualidades", insistió el técnico argentino, quien explicó que la decisión la tomó en consonancia con la opinión del club.

Hasta el choque contra el Oviedo el pasado sábado, Antoñín había jugado en los cuatro primeros partidos dirigidos por Pablo Guede, e incluso anotó uno de los goles de la victoria 0-3 en Leganés. De esos cuatro, en tres fue titular y contra el Valladolid fue rescatado del banquillo en el descanso.

Con su baja por indisciplina, Guede se queda sin uno de los hombres más utilizados en la línea de ataque blanquiazul.

Habrá que esperar a los próximos partidos para saber si Antoñín volverá a vestir la camiseta del Málaga esta temporada.

