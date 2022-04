La receta de Guede para el Málaga C. F.: "Intensidad, solidez defensiva y buscar al contrario"

Pablo Guede ha ofrecido la receta de su Málaga: intensidad, solidez defensiva y buscar al contrario. Eso son los tres aspectos en los que el preparador argentino ha incidido desde su llegada al banquillo blanquiazul para intentar sacar al equipo de la zona baja.

Así lo ha explicado Guede en la rueda de prensa previa al partido que jugará el Málaga este viernes contra la UD Las Palmas (Estadio Gran Canaria, 21.00 horas), un duelo que, a su juicio, será "lindo para el espectador", porque los dos conjuntos "buscarán al rival constantemente".

Guede espera un partido "complicado" porque Las Palmas, coincidiendo con lo que dijo Jozabed, es el equipo que mejor juega de la categoría. Independientemente, el Málaga intentará "seguir en la línea de competir contra todos".

En cuanto a las bajas que tiene el equipo en defensa, Guede todavía no tiene "al 100% decidido" si formará con una línea de tres o de cuatro en defensa, sin descartar a Genaro, que ocupó esa posición contra el Eibar, pueda jugar ahí. "Lo estuvimos entrenando", confirmó Guede. Otro candidato para el centro de la zaga es David Lombán.

El Málaga puede dar este viernes un paso importante para amarrar la permanencia, pero eso es algo que a Guede ni se le cruza por la cabeza, "porque no es real". "Yo no me voy a mover ahí, hay que disputar el partido". "Si ganamos sería una alegría tremenda, si empatamos estaría bien y si perdemos estará mal".

Pero "no podemos tirar las campanas al vuelo si ganamos, sería un error garrafal creernos que tenemos todo hecho". Sobre si es mejor o peor jugar antes que sus rivales, como es el caso de esta jornada, al entrenador argentino no le interesa lo que hagan los demás, "no es importante".

Para Las Palmas, la gran novedad en la convocatoria del Málaga será la vuelta de Pablo Chavarría, que Guede la valora como un "premio". "No creo que lo pueda poner, pero merece que venga con el grupo, que esté con los compañeros". "Lo veo muy bien", ha dicho el técnico blanquiazul.

Guede ha repasado también varios aspectos del partido contra el Eibar. Uno de ellos fue la actuación de los jugadores en la jugada que le costó la expulsión a Luis Muñoz y que acabó con el árbitro anulando un gol del Eibar. "El otro día estuvieron muy bien los jugadores, al final se hizo justicia", ha explicado Guede tras ser cuestionado sobre si le ha dado un toque atención a los suyos para evitar esas situaciones.

Sobre el capitán del Málaga, Guede ha dicho que lo ve de una "forma espectacular, como para poder contar con él". Y ha desvelado que esta semana montó un partido para empiece a agarrar ritmo de fútbol.

El entrenador del Málaga destacó tras el choque con el líder que no se podía permitir que cada vez que los suyos marcaran un gol, la siguiente jugada fuese una ocasión del rival. Este jueves ha incidido en que "es un detalle curioso". "Hay que ser más contundentes en esos momentos, no echarse atrás, pero estar más atentos. Es un detalle a tener en cuenta".

Guede ha hecho una valoración de lo que ha conseguido el equipo en los tres partidos que lleva en el banquillo, destacando que cuando llegó se centró en tres aspectos "fundaméntelas para salvarnos del descenso".

La primera pata de este Málaga es la intensidad: "Lo primero que les planteé fue la intensidad, no bajar los brazos, no dar nunca nada por perdido". La segunda, los goles: "Me centré en el tema ofensivo para romper la racha que no llevábamos goles". Y la tercera, la defensa. "Logramos en los tres partidos ser sólidos defensivamente. En cierta manera, maniatamos al rival para que no llegara".

Con estos mimbres, "lo más importante es no perder el carácter que tiene el equipo ahora, Es el camino por el que optamos". Sí tiene clara un cosa Guede: "Las cosas que hacemos bien tenemos que seguir haciéndolas bien en lugar de mejorar otras". "A partir de ahora, el equipo tiene que ir de a poquito".

Sigue los temas que te interesan