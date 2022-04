El Málaga cae con 10 ante el Eibar en La Rosaleda y corta su buena racha

El Málaga C. F. de resultados que venía acumulando desde la llegada de Pablo Guede al banquillo. Lo ha hecho, eso sí,y después de quedarse con 10 jugadores antes del descanso. El 1-3 final en el marcado ha sido el desenlace de un partido muy trabado, con acciones polémicas, en el que el conjunto blanquiazul sufrió la expulsión de Alberto Escassi.Elen un gol del equipo vasco, anulado, y en un penalti, que significó el empate, tras adelantarse el conjunto blanquiazul con un tanto del delantero Brandon Thomas.El partido no empezó nada mal para el equipo local. En su primer ataque, llevado por la derecha, else fabricó una jugada con quiebro a un contrario y disparo que batió al guardameta Cantero (m.4).El Eibar, sorprendido por lo que estaba sucediendo, quería el balón, que lo tenía el Málaga con un juego intenso, por lo que inició la marcha hacia el área contraria. El delantero, titular, tuvo el empate en un despiste de la defensa malaguista en la salida del balón, pero su lanzamiento lo desvió a córner el guardameta Dani Martín.El equipo vasco dominaba y encerraba al Málaga, que defendía el botín inesperado con alguna aparición por las bandas con Álvaro Vadillo y Antoñín. Recién salido al campo, el, por el lesionado Javi Jiménez, dispuso de otra ocasión clara, con un disparo tibio, que desbarató la zaga visitante, nerviosa y titubeante.La situación en el campo no cambiaba, aunque los malaguistas, imprecisos en la salida del balón, se encontraron con una jugada en la que el centralcuando enfilaba la portería, por lo que fue expulsado en el minuto 31.El encuentro cambió radicalmente, lo que aprovechó el Eibar en una acción posterior con un penalti, que necesitó la revisión por parte del árbitro Iglesias Villanueva en el monitor de campo al avisarle el VAR por una falta dentro del área al centrocampista Corpas, que fue elEl técnico malaguista, el argentino Pablo Guede, tuvo que, con la entrada de un central, Genaro Rodríguez, por el delantero Antoñín. El Eibar lo intentaba de todas las maneras, con su superioridad, pero no tenía la puntería afinada y siempre se encontraban tanto Llorente, como Edu Expósito o Tejero, con el guardameta Dani Martín.Guede buscabapara intentar aguantar el vendaval que se imaginaba y realizó dos cambios con la entrada de los centrocampistas Paulino y Kevin Medina por Ramón Enríquez y Aleix Febas.La jugada polémica llegó en el minuto 69, cuando Llorente marcó el segundo gol, tras un centro por la derecha, pero el colegiado, a instancias del VAR, volvió a visionar la jugada en el monitor de campo yal lateral Víctor Gómez.El Málaga aguantaba, pero sus fuerzas iban escaseando, hasta que un centro por la derecha lo, recién salido al terreno de juego, consiguiendo adelantar al Eibar en el minuto 78.Los malaguistas adelantaron líneas para buscar el empate, pero el Eibar, con más fuerzas, defendió el resultado y al contraataque sentenció con otro gol del delantero Fran Sol.Ficha técnica:: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Escassi, Javi Jiménez (Cufré, m. 13); Antoñín (Genaro, m. 37), Ramón Enríquez (Kevin, m. 46), Jozabed, Vadillo (Roberto, m. 75); Febas (Paulino, m. 46) y Brandon.: Cantero; Álvaro Tejero, Frederico Venancio, Chema Rodríguez, Toño García; Corpas (Aketxe, m. 58), Sergio Álvarez, Javi Muñoz, Yanis Rahmani (Fran Sol, m. 76); Edu Expósito y Llorente (Quique, m. 84).Goles: 1-0, min. 4: Brandon. 1-1, min 37: Corpas (p). 1-2, min. 78: Fran Sol. 1-3, m. 90: Fran Sol.(Comité Gallego). Amonestó a los locales Javi Jiménez (m. 43), Ramón Enríquez (m. 45), Paulino (m. 69), Dani Barrio (m. 69), Brandon (m. 90) y Víctor Gómez (m. 90), y a los visitantes Toño García (m. 63), Llorente (m. 73) y Álvaro Tejero (m. 82). Expulsó con roja directa a Escassi (m. 31) y Antoñín, que estaba en el banquillo (m. 69).: partido correspondiente a la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio La Rosaleda ante 18.000 espectadores.