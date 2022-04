Málaga CF-Real Valladolid: espíritu Guede y a ganar

El Málaga CF lo tiene todo a favor y a la vez en contra. ¿Incoherencia? No. Se espera gran ambiente en La Rosaleda, a pesar de que son las fechas que son en la ciudad, la ilusión del nuevo entrenador (y precisamente quién es) y un gran partido en el que poder disfrutar. Sin embargo, quien visita la Costa del Sol es el Real Valladolid (18.15 horas, Movistar LaLiga/GOL) en plena lucha por hacerse con una de las plazas por el ascenso directo. Así que, de nuevo, la tarde puede acabar en la esperanza o en un auténtico Sábado de Pasión.

Eso de que el equipo se la juega es una historia muy conocida por la afición y por la propia entidad, pero es cierto. El colchón de puntos conforme al descenso sigue siendo de seis puntos, ya que los resultados de los equipos de la zona de peligro siguen beneficiando. Sin embargo, los de Martiricos son el último equipo que separa lo que será LaLiga SmartBank 22/23 de los nuevos conjuntos en la Primera RFEF. ¿Dónde se juega esta semana? Real Sociedad B- Tenerife (sábado a las 16.00 horas), Alcorcón-Sporting de Gijón (sábado a las 18.15 horas) y Fuenlabrada-Huesca (domingo a las 14.00 horas). No es nada descabellado que todos los marcadores favorezcan.

Sin embargo, lo que sí que es una muy mala señal es la enfermería. Pablo Guede no podrá contar este sábado con hasta ocho jugadores. A la baja conocida de Juande en la defensa, esta semana se han unido Lombán y Cufré. Por lo que tres futbolistas que podrían estar en la alineación no serán convocados por las respectivas lesiones. En el centro del campo no hay excesivas novedades, a excepción de Luis Muñoz. En las bandas tampoco estarán Hicham y Jairo, los dos lesionados tras el partido del Huesca, y Chavarría seguirá estando ausente en la punta de ataque. "Solo" eso bajas físicas porque Sekou Gassama no podrá jugar por contrato al estar cedido por el Valladolid.

Aunque el entrenador confirmó que tiene claro el once inicial desde el mismo lunes. No obstante, más allá de los once jugadores que defiendan el escudo sobre el campo, las ideas están claras: "La actitud y la intensidad no se negocian" y "el correr y el meter con esa camiseta tienen que estar implícito siempre". Así que una de las novedades con el nuevo entrenador podría ser que el equipo estuviera conectado con el partido desde el segundo 1, algo extraño en los últimos encuentro, y Guede no permitirá que haya desconexiones en distintas fases del partido.

Así que, aunque el argentino haya devuelto un aire más fresco e ilusionante, las circunstancias siguen siendo las mismas de estas semanas pasadas. Sin embargo, la ambición y las oportunidades para ganar son más ilusionantes. Se espera un gran ambiente en La Rosaleda, 11 jugadores que peleen cada balón y un entrenador que apriete las tuercas para sacar lo mejor de cada futbolista. Lo que viene siendo responder a lo que representa a este club. José Alberto López y Natxo González no pudieron debutar con victoria. Esperemos que la dinámica cambie a ocho partidos del final.

El rival

El Real Valladolid representa a ese tipo de equipos a los que, a estas alturas de competición y teniendo en cuenta la clasificación, da prácticamente miedo enfrentarse a él. 56 goles, la segunda posición, dos jornadas consecutivas ganando y la exigencia de mantener la racha para salir ileso de esa lucha que mantiene con el Almería por esa última plaza que permite subir de forma directa a Primera División. Si se pudiera elegir, no es el más indicado.

Otra vez el más goleador, el que más dispara en los partidos, el segundo con mejor porcentaje de regates satisfactorios, duelos uno contra uno ganados, goles dentro del área, centros completados, disparos a puerta, saques de esquina, porcentaje de entradas que acaban en recuperación... de nuevo es ese el rival contra el que el Málaga CF tiene que sacar los tres puntos y casi que de forma obligatoria porque la tabla clasificatoria aprieta y no ahoga hoy, no se sabe qué pasará dentro de dos semanas.

El encuentro de la primera vuelta fue uno de esos pocos partidos en los que el Málaga CF salió vivo como visitante en ese tramo maldito. Aunque sufrió demasiado al final. Marcó Brandon de penalti y Óscar Plano igualó el marcado. Un punto podría ser insuficiente a estas alturas de la temporada y en esta situación. Así que el equipo deberá morder al rival para poder conseguir la victoria y acabar con esta racha. Espíritu Guede y a ganar.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Andrés Caro, Peybernes, Javi Jiménez; Paulino, Escassi, Aleix Febas, Álvaro Vadillo; Brandon y Loren.

