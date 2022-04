La actualidad del Málaga CF, a medio camino entre la incógnita y la esperanza

Puede parecer contradictorio, pero la realidad es que hay tantos motivos para caer en la esperanza como para pensar y reflexionar sobre el futuro más inmediato de este club. El Málaga CF es así, lo que te da te lo quita y en esta temporada donde todo camina hacia la normalidad, la que quieran que sea, no iba a ser menos. José María Muñoz, el administrador judicial blanquiazul, compareció en una rueda de prensa ante los medios de comunicación para explicar la actualidad del club y dio numerosos titulares.

En este tipo de situaciones la pregunta siempre es la misma: ¿Dónde está la familia Al-Thani? La respuesta podría ser un lugar geográfico, pero lo cierto es que su localización actual no es donde le interesa al club. Los máximos dirigentes del Málaga CF, pese a todo, siguen sin aparecer por los juzgados y es una mala noticia para la entidad. En los últimos meses ha surgido esa sombra de la orden de busca y captura, ya que no parece que quieran declarar en un juzgado, pero todo queda en humo.

Ahora bien. ¿Por qué es tan preocupante esta situación? El administrador ha sido muy claro: "En nuestro derecho penal, para que finalice la instrucción y, en su caso, su señoría considere que hay indicios y hay que elevarlo a juicio oral, es necesario que se escuche a los querellados, a los investigados. Hasta que no ocurra la instrucción se mantiene". Mientras no cambie el panorama, todo va a seguir igual y no son buenas noticias.

Y, ¿qué ocurriría si no declaran? "Podrían prescribir los delitos, pero estamos hablando de varios años. Son tres los delitos: apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales, este serían 10 años. El único mecanismo es la orden de busca y captura", confirmó José María Muñoz. Es decir, que si esos hipotéticos 10 años pasan y los Al-Thani no acuden a declarar, volverían a la dirección como si nada hubiese pasado en esa franja de tiempo. Una auténtica locura en la que no debería ser posible pensar.

No obstante, y aunque sea un gran foco de problemas, no es el único. Es más, a corto plazo es el más grave: la relación club-abonados y aficionados, que no son lo mismo. El administrador judicial, como ya se sabía, confirmó que el objetivo del Málaga CF era llegar a los 20.000 abonos, pero solo se han quedado en 13.300. Sin embargo, nunca quiso reconocer que había sido un fracaso la campaña. Se excusó en las medidas de la pandemia y reconoció, con la boca pequeña que "a los aficionados hay que darles para que vengan y no hemos estado acertados", pero nada más.

Tampoco llegan buenas noticias desde el ámbito judicial con las denuncias de exjugadores o sobre el pago/cobro de dinero. José María Muñoz confirmó que el Málaga CF debe pagar a Cenk Gonen. Además, en estos últimos meses se han reactivado o se han producido litigios con futbolistas como Luis Hernández, Michael Santos o Jack Harper. Mientras que el tema de los cuatro millones de Ontiveros tampoco avanza bien. Por lo que todo permanece a la espera.

Ilusión

No obstante también hay motivos para la ilusión. El primero de ellos es Pablo Guede. Solo con un entrenamiento y una rueda de prensa ha conquistado el corazón de todo el público. Es uno de los que siente el club y, por lo que se ve en su intención, va a hacer todo lo posible por levantar el ánimo de los jugadores. Es un hombre de ideas claras y concisas. Solo faltará que los resultados le respondan para que el camino vaya teniendo menos pendiente y que la plantilla dé lo mejor de sí. Es evidente que tiene más de lo que ha dado hasta ahora.

Otra de las grandes noticias es en clave económica: "Las cuentas están inmaculadas, se me saltan las lágrimas con respecto a hace dos años. Estoy contento. Se puede acometer la obra de la famosa ciudad deportiva y lo estamos haciendo sin ningún problema. La tranquilidad es absoluta". Algo tan básico como imposible hace poco más de un año. Lo confesó el propio José María Muñoz: el Málaga CF ya puede pensar a corto, medio y largo plazo para planificar.

Con lo que no pueden pensar ahora mismo es en el límite salarial de la próxima temporada. Solo el inscribible ha sido este año de algo menos de siete millones y la intención del club es que pueda aumentar de cara a la campaña 22/23. La entidad blanquiazul es uno de los equipos de Segunda que más gana con la partida del CVC, aunque también aseguró que no se pueden plantear falsas expectativas. Lo que no es una expectativa y ya es una realidad es la ciudad deportiva, cuya primera fase terminará a final de 2022.

Así que de esta manera se plantea el futuro más inminente del Málaga CF. Las cuestiones extradeportivas no están mucho mejor que las deportivas y eso ya es decir, pero siempre hay motivos para creer. Las cuentas están saneadas, hay un entrenador al que le duelen los colores... solo falta que la pelota entre hasta el fondo de la red y ocurrirá. El sábado contra el Valladolid es el primer paso.

