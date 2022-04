Comida rápida, pero sana: Naked & Sated abrirá un restaurante en la Alameda Principal de Málaga

Algunos de los platos de Naked and Sated. E.E

Naked & Sated es una cadena de restauración dedicada a ofrecer comida sana, pero rápida. Puede parecer raro, pero el lema de la marca es "come sin remordimientos", ofreciendo al cliente un plato sano, pero divertido. "Muchas veces relacionamos comida sana con algo aburrido, pero nosotros hemos dado la vuelta al concepto", expresa Alejandro Cordero, CEO de Naked & Sated.

Naked & Sated tiene como socios a los futbolistas Marcos Llorente, del Atlético e Ibai Gómez, del Athletic, así como al chef Bosquet, que desata pasiones en toda España con sus platos. "En Málaga está gran parte de nuestra comunidad, creo que es la quinta ciudad donde más seguidores tenemos. Muchos suben a comer a nuestro restaurante de Madrid", confiesa Cordero.

Este verano, los malagueños podrán disfrutar de Naked & Sated, que abrirá un local en la Alameda Principal. De momento, desde la cadena no desvelan la ubicación exacta del restaurante, pero aseguran que estará muy cerca de la nueva estación de metro de Atarazanas.

"El local ya está en obras. Es un local complejo, histórico y calculamos que las obras pueden alargarse entre tres o cuatro meses, pero para el verano creo que estaremos celebrando una inauguración donde esperamos que vengan todos nuestros seguidores, la comunidad y los inversores. Haremos algo bonito para celebrar por todo lo alto", explica Cordero.

Así, Cordero reconoce a este periódico que tiene ganas de seguir abriendo restaurantes en la tierra que le vio nacer. "Yo soy malagueño y los malagueños, de sobra sabemos que Málaga es un estilo de vida, una forma de vivir, algo que hoy encaja muchísimo con nuestra empresa. Además, es una ciudad en pleno crecimiento en el panorama internacional. No descartamos expandirnos por la ciudad después de esta apertura porque no hay ciudad que encaje mejor con Naked que Málaga", cuenta el CEO. "Si hemos aterrizado en Málaga es para quedarnos aquí", añade.

Se decantaron por el local de la Alameda Principal, que ya está en obras, porque encaja muy bien con su oferta. "Nosotros ofrecemos desayunos, brunchs, almuerzos y cenas. En la Alameda hay un tráfico de gente incesante, es una zona con muchas oficinas y es una zona de destino en cuanto a restauración porque está cerca de todo e incluso resulta una zona de paso del malagueño y hasta del turista. Nos da para cubrir el momento funcional y el aspiracional", cuenta.

Málaga contará con servicio a domicilio y take away así como con un obrador propio además del local. "En Málaga vamos a ir a lo grande. Nuestra oferta de pastelería es muy amplia y diferente a la del resto y hacer todo en el restaurante se nos haría pequeño, eso demuestra nuestra voluntad de seguir abriendo restaurantes en Málaga", repite Cordero, que avisa de que el servicio a domicilio tardará unos meses en llegar tras la apertura, por aquello de ir "poco a poco".

En cuanto a la oferta gastronómica, será fiel a la de los otros restaurantes que tienen en Madrid y Bilbao: comida real, natural y sin aditivos, sin frituras, sin azúcares y sin gluten. "Por eso somos naked, porque por no dar no damos ni refrescos al uso ya que no los recomendamos en nuestra dieta", declara Cordero.

Asimismo, el CEO de Naked & Sated asegura que "Málaga no va a tener ningún plato singular en concreto, pero serán varios los que tengan sabor a Málaga y que traslademos al resto de restaurantes". "Estamos elaborando cambios en nuestra carta precisamente para la fecha de la inauguración del restaurante, cuando introduciremos platos nuevos en nuestra oferta", añade.

La carta de Naked & Sated actualmente es muy amplia y está divida en diferentes apartados, que pasan por tostas y ensaladas a pizzas o hamburguesas, en función del gusto del comensal que acuda al local.

Alejandro Cordero define la experiencia de comer en Naked & Sated como "sentirte bien contigo mismo". "La gente que come en Naked se siente saciada y se siente bien, de ahí nuestro nombre. La oferta gastronómica la analizamos desde el punto de vista de la salud, queremos que la gente disfrute con nosotros a través de una oferta saludable pero divertida", explica.

En aproximadamente un mes, Naked & Sated publicará ofertas de trabajo para diferentes perfiles del ámbito de la cocina y la restauración. "Tendremos una plantilla de unas veinte o veintidós personas. Buscaremos desde el director del restaurante, cocineros, reposteros... Vamos a abrir un abanico interesante de perfiles, lo iremos avisando", zanja Alejandro.

