El Málaga CF Femenino cae con orgullo ante el Rayo Vallecano en la Copa de la Reina (0-2)

Que el Málaga CF Femenino juegue en La Rosaleda es historia y llegar a la tercera ronda de la Copa de la Reina como el equipo de menor categoría es un logro de notable importancia. Sin embargo, superarla ante un conjunto de Primera División era un examen que exigía matrícula de honor y no se alcanzó porque no se pudo hacer más. El equipo de Ayala cayó ante el Rayo Vallecano (0-2) ante 1.700 aficionados y tras superar varias fases ha quedado eliminado del torneo de la ilusión.

Las dinámicas de ambos conjuntos eran muy diferentes, pero también lo son las categorías en las que los dos compiten. A pesar de que atraviesa un mal momento deportivo siendo colista, el Rayo Vallecano juega en la primera categoría del fútbol femenino. Mientras que el Málaga milita en Primera Nacional como invicta con 15 victorias y empate. Por lo que uno de ellos gozó de una clara superioridad en muchos momentos.

No obstante, al cuadro blanquiazul no le faltaron ocasiones, algunas muy claras, pero no pudo disfrutar del control del balón. Las visitantes siempre estuvieron muy encima de la línea defensiva para recuperar en campo rival, fueron capaces de crear un mayor número de oportunidades de alcanzar el gol y los espacios encontrados en el centro del campo fueron una de las principales vías de la que se aprovecharon con facilidad.

Y es que desde el principio el Rayo Vallecano impuso su condición de equipo de Primera División. Las madrileñas dispusieron de una presión alta y con un claro dominio de la posesión. Todas las ocasiones fueron suyas en el inicio y no fue hasta el minuto 11 cuando el combinado malaguista logró pasar la línea divisoria con una posesión basada en el toque. La figura clave fue la guardameta María Arrabal con varias paradas que imposibilitaron que las locales encajaran algún gol. Aunque la ocasión más clara la tuvo Millene Cabral en un remate de cabeza que se fue al palo.

Sin embargo, a partir del minuto 25 el partido cambió de manera radical. El Málaga consiguió salvarse del asedio visitante y poco a poco fueron encontrando portería con un disparo de Sonia Torralvo. Desde entonces, las ocasiones se fueron alternando entre los dos equipos, las jugadoras de Ayala robaron balones en la zona de arriba y pusieron en aprietos a la portera rival. Por lo que el encuentro volvió a nivelarse antes del descanso.

Superioridad rival

No obstante, la situación no cambió con el comienzo de la segunda parte. El Málaga CF Femenino siguió disfrutando de un mayor control de la situación, a falta de poder conectar con algún balón de cara a portería. Aunque el partido entró en una fase en la que ninguno de los dos equipos dispuso de grandes ocasiones. Sin embargo, el plano físico bajó de nivel y el Rayo se aprovechó en apenas dos goles con tres minutos: uno de Esther Calderón en un saque de esquina y otro de Paula Sancho (minuto 65).

Con dos goles de diferencia en el resultado, todo se complicó. Las centrocampistas creativas tuvieron menos contacto con el balón y llegar a zonas de peligro se hizo más difícil. Aunque las ocasiones locales existieron de la mano de Sonia Torralvo, pero salvar la línea de presión que, de nuevo, había subido notablemente fue cada vez más complicado. Las centrales, Silvia Mérida y Ruth Acedo, continuaron sacando balones y el balance de la posesión se desequilibró por completo.

Por lo que el partido terminó con 0-2 y el equipo abandona la Copa de la Reina en una muy meritoria tercera ronda. El reto a partir de ahora será confirmar ese ansiado ascenso a la Segunda División.

