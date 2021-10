Victoria de pico y pala del Málaga CF (1-0)

Ha sido una victoria de tesón y trabajo, como si estuviera en la mina con el casco, la linterna y con todos apretaditos con un pico y una pala. El Málaga tuvo que macerar el triunfo sobre el CD Lugo, la que le ha devuelto al buen camino después de tres empates consecutivos, y la que le mantiene al acecho de los puestos de , a los que no pierde de vista. Una victoria, gracias al golazo de Genaro en la primera mitad, que no estuvo exenta de sustos con el único disparo a puerta del conjunto gallego en la prolongación final del choque.

Lo mejor fue que nadie se acordó del árbitro. Y con 19 remates, cinco de ellos a puerta, y nueve córners, el Málaga debió pasar por encima del equipo lucense sobrado. Sin embargo, la falta de acierto, la mala suerte y la acumulación de minutos tras una semana de tres partidos hicieron mella y evitaron un triunfo holgado. Porque al Málaga le cuesta matar los partidos. Le pasó con el Fuenlabrada y también con , al que tuvo que sentenciarlo ya en el descuento.

Y no fue esta vez porque el equipo diera un paso atrás. Con intensidad casi todo el choque, sin dar concesiones al rival, con sobriedad y compañerismo, el Málaga dominó el encuentro. No pasó apuros y demostró que en La Rosaleda no hay quien le tosa. Volvió a tener un protagonismo sobresaliente Genaro, que marcó el gol del triunfo pero que demostró que hoy por hoy está a un nivel superlativo en el centro del campo. También creció, con el paso de los minutos, . Víctor es un cañón, Paulino es un lujo para la categoría y e incluso demostró que está para mucho más de lo que se había contado con él hasta ahora.

Fue una victoria trabajada pero coral. Sin estridencias pero con las ideas claras. Sin concesiones pero con velocidad arriba. Brandon descansó, al igual que . Y , que repitió de inicio, se lesionó antes del descanso, por lo que volverá a la enfermería.

Buen inicio

De salida, el Málaga se encontró con un rival incómodo y solidario. Eso ya es mucho, porque a empuje y competitividad pocos le ganan a los blanquiazules jugando de local, pero hay veces que le cuesta encontrar el camino del gol al equipo de José Alberto. Así, la igualdad se hizo notar en los primeros compases y las ocasiones brillaron por su ausencia.

El Málaga volcaba su juego por la derecha, con Paulino incisivo y Víctor Gómez más de que de lateral. Y el primer aviso llegó con el cántabro, con un disparo escorado que tuvo que despejar Fran (16). Un centro de que remató mal de cabeza fue el siguiente aviso. Porque el Málaga no estaba avasallando, tampoco sufría peligro del rival.

Y llegó la acción del gol, donde abrió a Víctor con pase milimétrico para que el lateral centrara al primer palo. Ahí estaba Genaro, que con un escorzo como el mejor killer rematase de primeras con la diestra. El balón se colaba rozando el palo y llevaba el delirio a las gradas (32). De ahí al descanso, sólo la lesión de alteró la tranquilidad malaguista porque el Lugo ni vio a Dani Martín.

Sin concesiones

El paso por vestuarios cimentó la idea de que el Málaga debía ampliar distancia para tener un final de partido tranquilo. Y por eso, nada más volver de la caseta, el Málaga apretó. Probó fortuna Genaro (47) con tiro desde la frontal, Víctor (50) con tiro cruzado que tocó el guardameta, (58) en un rechazo a tiro de , Paulino (59) con otro tiro cruzado tras un control con la espalda, y Kevin (70), con un disparo lejano que desvió por poco el meta rival.

Ni que decir tiene que el Málaga no pasó en ningún momento apuros, pero la única ocasión del Lugo llegó en la prolongación. La que otras veces ha entrado y ha dejado al con cara de tonto, esta vez la detuvo Dani Martín. Un centro de y un remate mordido de que atrapó el meta malaguista. Quedó en un susto y le dio más sabor a la victoria, que devuelve el mejor nivel en casa. La próxima parada será en Oviedo el domingo que viene. Una magnífica ocasión para acabar con la racha sin ganar lejos de casa.

FICHA TÉCNICA:

MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, , ; Escassi, Genaro, (Roberto, 89); Paulino, (Brandon, 45) y (Kevin, 64).

CD LUGO: Fran ; , Ros, (Pita, 46), ; Xavi Torres, Seoane (, 55), Hugo Rama (Chris Ramos, 55); (Gerard , 67), y Carrillo (, 55).

GOLES: 1-0 (32): Genaro.

ÁRBITRO: Moreno Aragón (c.madrileño). Arcediano (c. manchego) en el VAR. Mostró amarilla a (13), (33), Pita (54),

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga SmartBank en La Rosaleda ante 14.980 espectadores. Hubo protesta de la Grada del Animación antes de comenzar el partido con cartulinas rojas y una leyenda que decía: “¿Al sancionador, quién lo sanciona?”

