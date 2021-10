SOS de La Peña Malaguista Los Lunes: los echan a la calle y les roban

No es un grito desesperado, pero sí es de rabia y de impotencia. La Peña Malaguista Los Lunes echó el cierre este jueves pasado a su sede situada en el restaurante Los Limoneros del Puerto de la Torre tras más de una década de emociones, convivencias y mucho fútbol entre sus paredes. Se han visto obligados a tener que marcharse por unos impagos del propietario del recinto. Y ahora se encuentran sin sede, sin un lugar donde depositar sus artículos malaguistas y, además, con el agravante de haber sufrido el robo de varias camisetas de importante valor blanquiazul al pertenecer a la época de la Champions.

La situación ya se venía cocinando desde hace algunos meses. Y es que en abril de este año, la Gerencia de Urbanismo ya ordenó el cierre del centro deportivo de Los Limoneros después de comprobar en un informe del Área de Deportes que el concesionario era responsable de "mala práctica". El espacio disponible tiene unos 10.000 metros cuadrados y ahí se encontraba la sede de la peña malaguista. De hecho, hay proyectado la creación de un gran centro de pádel en ese mismo espacio.

Todo se ha acelerado en los últimos días, según explica Fernando Sierra a este medio, presidente de la Peña Malaguista Los Lunes, ya que el concesionario no está dispuesto a hacerse cargo del mantenimiento cuando le quedan nueve años de concesión y tendría que hacer casi 200.000 euros en inversión. El paso, por lo tanto, ha sido inevitable y ahora están en la calle. "Teníamos la sede en la zona de Los Limoneros, pero el concesionario dejó de invertir en las piscinas y las pistas y la Policía le cerró el complejo. Hablé con este hombre y me dijo que la inversión que tiene que afrontar es muy grande y no la puede acometer. Así que tuvimos que sacar todo".

"Nuestra sorpresa fue que al sacar todas las cosas nos dimos cuenta que las camisetas que nos regaló el Málaga de la Champions, una con nuestro nombre y otra con la firma de todos los jugadores, pues se la han llevado. Allí nadie sabe nada", dice apenado Fernando.

Soluciones

Para ellos es su casa. Y como tal, ahora se ven en la obligación de buscar un nuevo espacio ante este drástico cambio. "Ha sido nuestra sede durante diez años y medio. Ellos no van a continuar ahí. Hay un vacío legal porque el concesionario tiene nueve años de concesión. Y nosotros, al 99 por ciento, tampoco tenemos opciones de seguir. Aquello parece un derribo ahora mismo. Han quitado tubos, cables… Está completamente vacío. No tiene pinta a corto plazo de haber una solución", lamenta.

El siguiente paso en la hoja de ruta en busca de soluciones es mantener reuniones con las administraciones. Este lunes ya tienen fijada una reunión con Antonio Lobato, director del distrito. Y mantienen también contactos abiertos con Jacobo Florio, concejal del distrito. "Antes de la pandemia ya mantuvimos una reunión para buscar opciones. Tenemos todos los materiales en la nave de un compañero. Las pancartas, los cuadros, las bufandas… Incluso cosas de Navidad, que participamos en la Cabalgata de Reyes del Puerto de la Torre".

Actividad notable

Esta peña cuenta con 150 socios que también son abonados del Málaga CF. Se ubican, la mayoría, en la zona de Fondo Bajo. Pero en su sede juegan también de local. "Nosotros teníamos una situación especial en Los Limoneros. Es como si fuera nuestra casa. Teníamos nuestro espacio, nuestro futbolín, nuestros cuadros colgados… A ver qué nos dicen en el Ayuntamiento, y si no hay solución pues tendremos que buscar una alternativa privada".

Además, han tenido una notable actuación social desde su creación. "Hemos organizado eventos, torneos benéficos para recoger alimentos para Los Ángeles de la Noche, torneos para niños, actividades para enganchar a la gente para el Málaga, comidas… Pero lo principal era ver los partidos del Málaga y organizar las cosas de todo el año”. Ahora, a la espera de soluciones, La Peña Malaguista Los Lunes echa el cierre hasta nuevo aviso.

Sigue los temas que te interesan