Muere Paco Guzmán, arquitecto del Club Atletismo Málaga e icono de generaciones en las pistas

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece Paco Guzmán, fundador y presidente honorífico del Club Atletismo Málaga, a los 75 años. Fue profesor y director en el Colegio El Divino Pastor, donde dejó una profunda huella educativa. Su labor como técnico municipal y formador lo convirtió en un referente del atletismo malagueño. Familiares, amigos y la comunidad deportiva lamentan su pérdida y destacan su legado humano y profesional.

El deporte y la comunidad educativa de Málaga están de luto. Francisco Guzmán Oñate, conocido popularmente por todos como Paco Guzmán, ha fallecido a los 75 años —edad que habría cumplido este mismo miércoles—.

Fundador y presidente honorífico del Club Atletismo Málaga, Guzmán deja un legado imborrable como maestro, formador de deportistas y figura clave en el desarrollo del atletismo en la capital.

Paco Guzmán dedicó gran parte de su trayectoria profesional a la enseñanza como profesor de Educación Física en el Colegio El Divino Pastor, ubicado en la calle Gaucín, centro del que también llegó a ser director y en el que su familia ha sido todo un motor.

Su vocación pedagógica y su capacidad para guiar a los más jóvenes lo convirtieron en una figura muy querida por sus alumnos, quienes hoy inundan las redes sociales con mensajes que lo recuerdan como una auténtica leyenda.

Su pasión por el deporte lo llevó a trabajar como técnico municipal en el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, experiencia con la que afianzó su vínculo con multitud de disciplinas atléticas.

En 2005 dio un paso decisivo para el deporte local al fundar el Club Atletismo Málaga, entidad que presidió y de la que actualmente era presidente honorífico, consolidándola como una gran cantera de deportistas para la ciudad.

Las reacciones a su pérdida no se han hecho esperar. Desde el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, encabezada por su concejal Borja Vivas, quien siempre le tuvo un inmenso cariño, han transmitido sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la familia del Club Atletismo Málaga y del Colegio El Divino Pastor.

Su hijo Curro le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida que reflejan la huella que deja en los suyos: "Papi, te has ido tal y como tú eras, en silencio, sin llamar la atención y educadamente. Me dejas un gran vacío, pero también el corazón lleno de amor, el que tú nos has dado siempre".

Paco Guzmán deja a sus dos hijos, Curro y Tere, y a sus tres nietos, que tenían pasión por su abuelo. Sus restos descansan en la tanatosala número 1 del Parque Cementerio de Málaga (San Gabriel). La misa se celebrará mañana a las 12 de la mañana.