París 2024: Otra derrota de Marta López y las 'Guerreras' (29-24)

Marta López durante el Países Bajos vs. España de París 2024 IHF

El tren de los cuartos de final del torneo olímpico de París 2024 se aleja para la malagueña Marta López y las 'Guerreras' de la selección española de balonmano, que tras perder su tercer partido contra Países Bajos (29-24) dependen ahora de una carambola casi imposible para pasar a cuartos de final.



Las de Ambros Martín aguantaron bien el ritmo de la potente selección naranja durante el primer cuarto de hora, impulsadas por Jenny Gutiérrez y sostenidas por una brillantísima Merche Castellanos bajo los palos. Por su parte, Marta López aportó 5 goles como en el primer partido.



Pero tras esa primera secuencia, que permitía aferrarse a las opciones clasificatorias, las 'Guerreras' entraron en una inquietante sequía ofensiva que les dejó a merced de las de Bo van Wetering, que ahondaron en las carencias españolas.



Las matemáticas todavía las mantiene con un hilo de vida, que pasa por ganar a Francia, campeona olímpica, en el último partido del grupo, y contar las diferencias de goles, unas hipótesis altamente improbables.



El sueño se escapa así, aunque pareció posible en los primeros compases de un duelo a vida o muerte en el que las 'Guerreras' volvieron a recuperar su espíritu de lucha y garra que les había faltado en los dos primeros partidos, aunque no supieron mantenerlo en el tiempo.



Ante una rival conocida que le privó del oro en el Mundial de Japón de 2019, recobrando una gran intensidad defensiva y con una gran Merche Castellanos bajo los palos.



El sueño se nutrió desde los primeros compases, con cuatro paradas, una de ellas de penalti, de la meta y un 1-4 con un gran inicio de Jenny Gutiérrez, que permitía aferrarse al torneo olímpico. Pero Países Bajos elevó el nivel, su defensa se ajustó y aceleraron en los contragolpes.



Tres pérdidas españolas acabaron por colocar a las neerlandesas por delante en el ecuador del primer tiempo, cuando España se secó en ataque y sobrevivió gracias al acierto de Merche. Un parcial de 5-0 abrió hueco para Países Bajos frente a una España que marcó solo tres goles en los últimos 15 minutos del primer tiempo, lo que le llevó al descanso con dos goles por debajo.



La debacle se consumó en el inicio del segundo tiempo, con un parcial de 5-0 y siete minutos sin meter un gol que hicieron que Países Bajos tomara una renta cómoda que ya no perdió hasta el final.



La tímida reacción de las 'Guerreras' encontró respuesta en la fortaleza de Yara Ten Holte, que sumó 12 paradas y dejó en nada el esfuerzo de las españolas. El camino de Marta López parece que no tendrá el mejor final.



- Ficha técnica:



29 - Países Bajos: Duijndam; Housheer (3), Polman (3), Abbingh (4), Malestein (3), Haggerty (3), Van Wetering (5) -siete inicial-, Nusser (1), Van der Heijden (2), Van der Helm, Molenaar (1), Dulfer (2), Ten Holte (portera suplente), Van der Vliet (2)



24 - España: Merche Castellanos; Mireya González (3), Alicia Fernández, Paula Arcos (6), Marta López (5), Lysa Tchaptchet (1), Jennifer Gutiérrez (5) -siete inicial- Wiggins (portera suplente), Carmen Campos (2), Lara González (1), Kaba Gassama, María Prieto, Shandy Cabral (1)



Árbitros: Mads Hansen y Jesper Madsen (DIN), excluyó dos minutos a la neerlandesa Van der Heijden y a las españolas Marta López y Lara González



Marcador cada 5 minutos: 1-3, 5-6, 8-8, 10-10, 14-11, 14-12 (descanso), 18-12, 21-14, 24-16, 24-18, 28-21 y 29-24 (final)



Incidencias: Tercer encuentro del grupo B de la fase previa del torneo olímpico de balonmano femenino de París 2024 disputado en el Arena Sur de la capital francesa ante unos 5.500 espectadores.