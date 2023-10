Ya hay fecha para la 43ª Carrera Urbana Ciudad de Málaga: 22 de octubre

Noticias relacionadas La lluvia impide récords pero no volar a los kenianos en el Maratón de Málaga

Ya hay fecha para la carrera más antigua de Málaga. La conocida como la 'carrera del Corte Inglés', que se celebrará el domingo 22 de octubre. La 43ª edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga se ha presentado este jueves y llega sin muchas novedades con respecto a la última edición. De esta forma, la prueba atlética será el preámbulo de otra importante cita atlética en la ciudad, el XXXII Medio Maratón.

Tendrá salida y llegada en la avenida de Andalucía. La prueba atlética señera de la capital de la Costa del Sol consta de 10 kilómetros. Arrancará a las 09:30 horas con un circuito, que se repite por segundo año consecutivo, tras el éxito del año anterior, que se había modificado eliminando algunos lugares míticos de la prueba como la cuesta de Capuchinos.

Además, habrá una mini carrera de 4 km, dirigida a todos los públicos. La llegada de ambas pruebas será en la avenida de Andalucía.

Al acto de presentación del evento han asistido el concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas; el director de El Corte Inglés de Málaga, Alejandro Álvarez, y el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Miguel Gil, todos miembros de las tres entidades organizadoras y patrocinadoras de la prueba.

Las inscripciones podrán realizarse desde mañana en la web www.atletismofaa.es y hasta el sábado 21 de octubre, a las 15:00 horas. La retirada de dorsales se va a producir en los departamentos de Deportes de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía, Bahía Málaga, Costa Mijas y Costa Marbella, tras haber realizado la inscripción on line. Esta recogida será posible hasta el sábado 21 de octubre, antes de las 15:00 horas en las tiendas de Málaga capital y hasta el viernes 20, a la misma hora en las de Mijas y Marbella.

En el caso de los corredores federados o con una marca inferior a 40 minutos para hombres y de 45 minutos para mujeres, debidamente acreditada, la retirada de dorsales será en la sede de la Delegación Malagueña de Atletismo antes del 19 de octubre.

Recorrido de la carrera urbana

El circuito partirá desde la avenida de Andalucía (El Corte Inglés) (sentido oeste), plaza del Poeta Manuel Alcántara, c/ Virgen de la Cabeza (ramal de servicio sur), avda. Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Hilera, glorieta Lola Carrera, puente de la Esperanza, c/ Manuel José García Caparrós, pasillo Sta. Isabel, avda. La Rosaleda, c/ Huerto de Los Claveles, c/ Actriz Rosario Pino, c/ Pepe González Marín (sentido contrario al tráfico), puente de la Rosaleda (sentido contrario al tráfico), avda. Luis Buñuel, jardines Miguel Ramos Vargas, avda. Dr. Marañón, Paseo de Martiricos, avenida Fátima, pasillo Gimbarda (túnel), pasillo Sto. Domingo (túnel), pasillo Matadero, avda. de la Aurora, glorieta de Albert Camus, avenida de la Aurora, c/ Escultor Palma Burgos, avda. Andalucía (sentido este), plaza del Poeta Manuel Alcántara, Avda. Andalucía (El Corte Inglés) (sentido este).

En el caso de la mini carrera, los jóvenes deportistas partirán desde la avenida de Andalucía (sentido plaza del Poeta Manuel Alcántara), avenida de Andalucía (sentido oeste), c/ Alcalde Tomás Domínguez, c/ Hilera, glorieta Lola Carrera, pasillo Sto. Domingo (túnel), pasillo Matadero, avda. de la Aurora, glorieta de Albert Camus, avda. de la Aurora, c/ Escultor Palma Burgos, avda. Andalucía (sentido este), plaza del Poeta Manuel Alcántara, avda. Andalucía (sentido este).

De esta forma, se trata de un circuito más rápido, el de 10 kilómetros, que se implantó en la edición de 2022, recuperada tras el parón de la pandemia por el Covid-19

Los tres primeros hombres y mujeres de la clasificación general obtendrán el Trofeo Ciudad de Málaga, una medalla conmemorativa y una equipación de atletismo. Los vencedores absolutos en categoría masculina y femenina recibirán una tarjeta regalo de El Corte Inglés. La carrera será controlada por jueces adscritos a la Delegación Malagueña de Atletismo.

Sigue los temas que te interesan